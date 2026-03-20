«Me sentí muy orgulloso»: Trump habló otra vez sobre lo ocurrido el 3Ene en Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a recordar la operación perpetrada el pasado 3 de enero por los Estados Unidos en Venezuela para hacer referencia al poder militar de su país.

«Somos el mejor ejército del mundo, el más fuerte, el más grande, y lo estamos demostrando cuando puedes tomar Venezuela en cuestión de minutos, subir a alguien a un helicóptero que estaba bien custodiado por miles de personas, con puertas de hierro», dijo en un discurso en el marco de la entrega del Trofeo del Comandante en Jefe al equipo de fútbol americano Navy Midshipmen en la Casa Blanca.

En su intervención, agregó que «esas puertas eran como plástico».

«La Armada de los Estados Unidos, los Marines, todo el ejército, tenemos el mejor del mundo. Me sentí muy orgulloso de lo que hice», aseveró.

Un informe reciente de Bloomberg ha revelado que la operación militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro, costó alrededor de 3 mil millones de dólares.

Presidente Donald Trump: Cuando tomamos Venezuela en cuestión de minutos, subimos a alguien a un helicóptero que estaba bien custodiado con miles de personas y puertas de hierro, demostramos que somos el ejército más grande y más fuerte del mundo#Venezuela #EEUU pic.twitter.com/QgBHbMNAMM — Jessica Vallenilla (@la_katuar) March 20, 2026

La operación, de acuerdo con el informe, fue una de las más costosas en la historia reciente de las intervenciones militares en América Latina.

El informe detalla que las fuerzas especiales de los Estados Unidos fueron desplegadas en diversas áreas de Venezuela, llevando a cabo misiones de inteligencia y monitoreo para localizar a Maduro. Además, se emplearon drones para realizar vuelos de reconocimiento sobre la nación sudamericana, lo que permitió a las fuerzas estadounidenses obtener datos cruciales sobre los movimientos y las ubicaciones del objetivo.