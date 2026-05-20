Más presión a indocumentados: Trump firmó orden ejecutiva que endurece controles bancarios

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la cual endureció los controles bancarios y, con ellos, puso más presión a los migrantes indocumentados.

En concreto, la orden ejecutiva de Trump exige a los bancos examinar más detenidamente el estatus migratorio de sus clientes.

Esta disposición, fechada el 19 de mayo y titulada Restoring Integrity to America’s Financial System («Restaurar la integridad del sistema financiero de Estados Unidos»), instruyó al Tesoro a emitir en 60 días una advertencia formal a las entidades financieras, identificando «banderas rojas» para detectar actividades sospechosas.

Además, el organismo deberá impulsar cambios regulatorios bajo la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act) para reforzar los requisitos de identificación y diligencia debida basados en riesgo.

Vale aclarar, que en el documento no se impuso una obligación general de recolectar la ciudadanía de todos los clientes.

¿CUÁLES SON LOS ARGUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP?

La administración presidencial estadounidense fundamentó la decisión con un objetivo claro: impedir «riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación».

En este sentido, se alertó que los bancos podrían enfrentar riesgos crediticios si una entidad financiera pierde ingresos debido a una deportación o cambios en el cumplimiento de las normas migratorias por parte de sus empleadores, lo que podría derivar en el impago de sus obligaciones.

¿CUÁNTAS PERSONAS RESULTARÍAN AFECTADAS?

Debido a que las entidades bancarias no suelen recopilar datos sobre ciudadanía o situación migratoria de sus clientes, no hay estadísticas públicas precisas que permitan medir el riesgo que este grupo representa para el sistema financiero o cuántos se verían afectados.

Sin embargo, un estudio realizado por el Urban Institute, de tendencia progresista, estimó que se concedieron entre 5.000 y 6.000 hipotecas a clientes con Números de Identificación Fiscal Individual (ITIN).

Estos ITIN suelen ser utilizados por trabajadores indocumentados en lugar del Número de Seguro Social.