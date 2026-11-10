María Elvira Salazar logró su reelección a la Cámara del Congreso por el estado de Florida

La republicana María Elvira Salazar, representante por el distrito electoral 27 de Florida, resultó reelegida este martes tras un recuento de votos, según proyecciones de Noticias Telemundo.

María Elvira Salazar derrotó por estrecho margen a su rival demócrata, Eliott Rodriguez, en un distrito de amplia mayoría hispana de Miami y Coral Gables.

Salazar llamó la atención a nivel nacional en septiembre cuando lanzó un anuncio en el que criticaba la agresiva política de deportación de Trump.

POLÍTICAS DE TRUMP

Dijo que muchos hispanos se sentían “traicionados” por la campaña contra la inmigración y que las tácticas del Gobierno habían “ido demasiado lejos”, ya que muchas deportaciones se dirigían contra personas sin antecedentes penales.

Trump ganó en el distrito de Salazar, de mayoría hispana, por 15 puntos en las elecciones presidenciales de 2024. El presidente respondió al anuncio con la difusión de publicaciones en redes sociales que tildaban a Salazar de “traidora” y pedían que fuera sustituida como candidata republicana del distrito.

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