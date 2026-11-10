Celebración de terror: Reclamaron por el alto volumen de la música, se desató una pelea y todo terminó con una venezolana asesinada

Una adolescente venezolana de 16 años fue asesinada durante las celebraciones de Halloween en la ciudad de Albuquerque, en Estados Unidos. El victimario es un niño de 10 años, quien disparó contra la migrante.

Los hechos se dieron el pasado 31 de octubre frente a una vivienda del Distrito Internacional de la ciudad. Dos cámaras de seguridad captaron el momento en que el niño dispara contra la adolescente.

El conflicto comenzó cuando la madre de la adolescente fue a la vivienda y pidió que bajaran el volumen de la música. En este lugar fue confrontada por una mujer, identificada como Elaida Gómez-Villeda, quien se negó a cesar el ruido.

La situación escaló rápidamente hasta que se desató una batalla campal en el patio de la casa. Las madres de ambos menores se vieron involucradas en una pelea, que luego se extendió a la propia adolescente y el otro niño.

ADOLESCENTE BALEADA

El detective de la policía de Albuquerque, Chase Jewell, aseguró ante el Tribunal Segundo de Distrito que en las grabaciones se puede escuchar a Gómez-Villeda diciéndole a su hijo que busque un arma de fuego.

La mujer advirtió a los presentes que su hijo estaba a punto de abrir fuego. «Te va a disparar. Mira, va a dispararle a alguien», dijo. Luego, Gómez-Villeda aisló a la adolescente, quien luego fue baleada y cayó al suelo.

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Funcionarios policiales se desplazaron a la escena y capturaron a Gómez-Villeda y a su hijo. Aunque el niño todavía no enfrenta cargos penales, la mujer es acusada por asesinato y abuso infantil, además de otros delitos graves.

Las autoridades determinaron que la pistola usada en el crimen fue robada. Asimismo, encontraron en la misma vivienda otras cinco armas de fuego.