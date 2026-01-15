EN VIDEO: Venezolanos se concentraron frente a la Casa Blanca y pidieron libertad para los presos políticos

Un grupo de venezolanos se reunieron a las afueras de la Casa Blanca con motivo de la visita de la líder de la oposición, María Corina Machado, quien se reunirá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Con banderas de Venezuela y pancartas de apoyo a la premio Nobel de la Paz, los venezolanos entonaron el himno de Venezuela, mientras aguardaban su llegada.

Venezolanos se concentran frente a la Casa Blanca a la espera de la reunión entre María Corina Machado y Donald Trump. pic.twitter.com/YZp4Mb2Vkx — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 15, 2026

Mientras coreaban consigas como «Thank You Trump», mostraban letreros con mensajes como «free Venezuela» o «liberen a todos los presos políticos».

Muchos de los venezolanos se movilizaron desde diferentes partes de los Estados Unidos. «Básicamente en agradecimiento al presidente Donald Trump por todo lo que está haciendo. Lo primero que está haciendo es recuperando la dignidad de los venezolanos que la hemos perdido desde hace 26 años por este sistema narcotraficante criminal que ha separado familias. Todos salimos por razones políticas y en este momento estamos agradeciendo al presidente Donald Trump por cumplir su palabra», dijo uno de los manifestantes.

🚨AHORA‼️ VENEZOLANOS se congregan frente a la Casa Blanca para expresar su agradecimiento al presidente Donald Trump por considerar que su gran apoyo es clave en la LIBERTAD DE VENEZUELA. “Thank You Trump” corean todos en voz alta. pic.twitter.com/ktIiajzGCM — Liliana Franco (@lilianaf523) January 12, 2026

«Este es un acto también para derrotar la falsa narrativa de la izquierda internacional que está tratando de decir que los venezolanos queremos de vuelta a Maduro, eso es falso. Maduro tiene que ser procesado e imputado por sus delitos». añadió.

Mientras tanto, otro urgió la liberación de todos los presos políticos. «Yo estuve dos años preso en el Sebin, soy un perseguido político del régimen, conozco al monstruo por dentro y hoy les digo no puede pasar un día más en que no se liberen a los presos políticos en cada rincón de Venezuela, porque sus vidas corren peligro. Hoy pedimos la liberación de los presos políticos».