Esta es la ciudad en Estados Unidos que nombró una avenida en honor a María Corina Machado

La ciudad de Doral, en el sur de Florida (EEUU), aprobó de manera unánime nombrar una avenida en honor a María Corina Machado, líder opositora venezolana y figura central en la lucha por la restauración democrática en Venezuela.

El tramo designado corresponde a la Avenida 92, entre las calles 25 y 33, paralela al Comando Sur de Estados Unidos, y llevará oficialmente el nombre de “María Corina Machado”, según informó el Concejo Municipal de Doral.

La iniciativa para renombrar la Avenida Noroeste 92 como Avenida María Corina Machado fue impulsada por el concejal venezolano‑estadounidense Rafael Pineyro y recibió el respaldo conjunto de todos los miembros del Concejo Municipal.

Entre los copatrocinantes figuran la alcaldesa Christi Fraga, la vicealcaldesa Digna Cabral y la concejala Nicole Reyno, cuyo esposo es de origen venezolano. La concejala Maureen Porras no participó en la sesión debido a una licencia de maternidad.

Pineyro explicó a los medios que impulsó el cambio de nombre de la avenida en honor a la Premio Nobel de la Paz porque, a su juicio, ella encarna los valores de libertad y justicia, no solo para Venezuela, sino también para todas las personas que defienden los principios democráticos.

“Creo que María Corina no solo simboliza el futuro de Venezuela”, dijo Pineyro, según lo citado por El Nuevo Herald.

“También simboliza la libertad, la justicia y la democracia, no solo para los venezolanos, sino como un mensaje claro para los nicaragüenses, cubanos y otros que viven bajo regímenes autoritarios”, agregó.

El concejal venezolano confirmó que María Corina Machado ya fue notificada formalmente sobre este reconocimiento.

Asimismo, se adelantó que existe la intención de entregarle la llave de la ciudad de Doral si concreta su visita al sur de Florida este domingo.

«Está muy complacida, muy contenta, y eso va de la mano con su potencial llegada acá a la ciudad de Miami», indicó Piñeiro.

“Tengan la seguridad de que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Y la libertad de todos los venezolanos”. María Corina Machado (@MariaCorinaYA) en declaraciones a la prensa tras su salida del Capitolio de los Estados… pic.twitter.com/fn3PG9vYms — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 15, 2026

REUNIÓN CON TRUMP

Mientras se llevaba a cabo la sesión del concejo, Machado se reunía este mismo jueves con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

“Contamos con el presidente (Donald)Trump para la libertad de Venezuela”, afirmó Machado, tras su encuentro con el mandatario.

La reunión, celebrada en el comedor presidencial, se extendió por más de dos horas y contó con la participación del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio

Luego de la reunión en la Casa Blanca, Machado se reunió con un grupo bipartidista de senadores en el Capitolio.

Ante los senadores, Machado insistió en que lo que ocurre actualmente en Venezuela “es histórico, no solo para el futuro del país, sino para la libertad en el mundo”.

“Esta administración entiende que, si queremos que los venezolanos regresen, debemos reconstruir las instituciones, respetar los derechos humanos, garantizar la libertad de expresión, el Estado de derecho y un nuevo proceso electoral auténtico. He insistido —y seguiré insistiendo— en que Venezuela tiene un presidente electo, y me siento muy orgullosa de trabajar junto a él”, destacó.