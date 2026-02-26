Marco Rubio habló de la «legitimidad de unas elecciones democráticas» en Venezuela durante cumbre del Caricom

Venezuela necesitará “la legitimidad de unas elecciones democráticas” para avanzar hacia una etapa de desarrollo sostenible y estabilidad institucional, así lo expresó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien participó este miércoles, 25 de febrero, en la 50ª Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de Caricom, celebrada en San Cristóbal y Nieves.

Rubio situó este punto como un requisito indispensable para que Venezuela pueda beneficiarse plenamente de sus recursos y convertirse en un socio confiable dentro de la región.

«Creemos firmemente —y creo que todos ustedes compartirán esta opinión— que, en última instancia, para que den el siguiente paso hacia el verdadero desarrollo de ese país y se beneficien verdaderamente de sus riquezas para el beneficio de su pueblo, necesitarán la legitimidad de unas elecciones democráticas, justas y democráticas», enfatizó Rubio.

«Pero nuestra prioridad inicial tras la captura de Maduro fue garantizar que no hubiera inestabilidad, migración masiva ni un desbordamiento de la violencia, y creemos que lo hemos logrado», agregó.

El funcionario explicó que Estados Unidos inició un proceso de normalización diplomática tras la captura de Nicolás Maduro, destacando la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas.

Según dijo, la prioridad inmediata de la Administración del presiente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue evitar un escenario de inestabilidad, migración masiva o escalada de violencia.

A su juicio, esa fase inicial se ha cumplido, lo que permite ahora avanzar hacia un periodo de recuperación más estructural.

Asimismo, Rubio señaló que Venezuela enfrenta profundas fracturas internas y disfunciones económicas que requieren atención urgente.

Sin embargo, insistió en que un país próspero, libre y gobernado por autoridades legítimas podría convertirse en un aliado estratégico para los Estados del Caribe. Especialmente, en materia energética.

En ese sentido, expresó la disposición de Estados Unidos a trabajar de manera coordinada con los gobiernos de la región para acompañar este proceso.

«Independientemente de cómo se hayan sentido algunos de ustedes individualmente sobre nuestras operaciones y nuestra política hacia Venezuela, les diré esto, y lo diré sin disculpas ni aprensión. Venezuela está mejor hoy que hace ocho semanas. El progreso es sustancial, y aún queda mucho camino por recorrer», subrayó.

AVANCES EN VENEZUELA

Durante su discurso, el secretario de Estado enumeró varias medidas adoptadas por las nuevas autoridades interinas venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez en las últimas semanas.

Entre ellas mencionó la liberación de prisioneros políticos, el cierre del centro de reclusión El Helicoide y la redirección de ingresos petroleros hacia el sistema de salud.

Rubio destacó que estos pasos, «impensables meses atrás», representan avances concretos dentro de un escenario aún frágil.

«Por primera vez en mucho tiempo, están generando ingresos petroleros que benefician a su pueblo. Utilizando esos fondos no solo para pagar la nómina de los servicios gubernamentales, sino también para comprar el equipo médico necesario para su sistema», remarcó.

Subrayó, que la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas ha permitido restablecer canales de comunicación y presencia diplomática sobre el terreno.

Aseguró que el encargado de negocios y el equipo desplegado en la capital venezolana están trabajando activamente. Esto, para apoyar la transición y monitorear los cambios institucionales en curso.