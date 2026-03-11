EEUU

Marco Rubio figura en lista de testigos en caso de Miami vinculado con Gobierno de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asistirá este miércoles, 25 de febrero, a la cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en San Cristóbal y Nieves, con el objetivo de promover una postura unificada sobre Venezuela y reforzar la presión diplomática sobre Cuba.  
(EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, figura en la lista de testigos del juicio previsto para este mes contra el excongresista David Rivera, quien fue acusado de intentar influir ante el Gobierno estadounidense para suavizar las sanciones al régimen chavista de Nicolás Maduro durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).

Rivera enfrenta en una corte de Miami cargos de «actuar como agente no registrado de un ciudadano venezolano». Y presuntamente recibir más de cinco millones de dólares por sus esfuerzos para presionar a funcionarios del Gobierno de EE.UU.

La lista incluye a Rubio y otras 29 personas que «podrán ser llamadas como testigos por el Gobierno en el juicio». La misma fue presentada este lunes por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, según un documento judicial al que tuvo acceso EFE.

MARCO RUBIO Y OTROS FUNCIONARIOS 

Incluye también a otros tres funcionarios del Departamento de Estado. Entre ellos dos que ya están retirados. Y que eventualmente testificarán en el juicio contra Rivera y Esther Nuhfer, que comenzará el 16 de marzo con la selección del jurado.

Ambos enfrentan cargos criminales por conspiración para cometer un delito contra Estados Unidos. Incumplimiento de registrarse como agente extranjero y conspiración para cometer lavado de dinero, entre otros relacionados con sus actividades de consultoría.

Como políticos jóvenes de Florida y de origen cubano, Rubio y Rivera, un excongresista estatal, compartieron en los años noventa un apartamento en Tallahassee, sede del legislativo.

El secretario de Estado, quien fue miembro de la Cámara de Representantes de Florida desde 2000 hasta 2008, antes de postularse al Congreso en Washington, ha sido un defensor de la libertad en Cuba y Venezuela, denunciando a los regímenes de Castro y Maduro.

Rivera, quien se ha declarado inocente, está acusado de ser el centro de un esquema encubierto para persuadir a la primera administración del presidente Trump de aliviar las sanciones contra el gobierno de Maduro. Vale recordar que él fue capturado el pasado 3 de enero por el Gobierno del republicano y enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York.

En el proceso también ha sido mencionada la actual jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles. Entre otros nombres ligados a la política y al entorno de la Administración federal.

EFE
