El horror que vivió una familia venezolana tras 39 días detenidos por ICE, les robaron todo y ahora viven en un auto

Una familia venezolana denunció que perdió todo mientras estuvo detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Adriana Laia, Miguel Alberto Caicedo y sus hijos de seis y 11 años denunciaron que sus vidas les cambió por completo. La detención ocurrió el pasado 13 de enero durante una cita migratoria. Tras 39 días los liberaron.

Sin embargo, al recuperar su libertad, lo que parecía un día perfecto se convirtió en una pesadilla cuando regresaron a su hogar. Todas sus cosas habían desaparecido del departamento, incluyendo sus mascotas y los ahorros que tenían para montar su propio negocio.

«Es muy horrible lo que nos está pasando», contó Caicedo en una entrevista para Noticias Telemundo.

Desde entonces la familia ha tenido que vivir con la ayuda de conocidos. «Gracias a una amiga que nos está ayudando que nos deja cocinar, bañarnos».

No obstante, aclaró que la mayor parte del día la tienen que pasar en su vehículo. «Todo es por momentos porque ella se va a su trabajo y nosotros tenemos que afrontar la realidad que vivimos en nuestro carro. Mis hijos se pusieron a llorar cuando perdieron todas sus cosas», recordó.

Hasta el momento las autoridades no han ofrecido respuestas por lo ocurrido y se desconoce si les regresarán sus pertenencias.