Marco Rubio es el político de EEUU ‘más popular’ en Venezuela, le sigue de cerca una importante figura de la oposición

A un mes y medio de la captura de Nicolás Maduro por los Estados Unidos, un nuevo mapa de percepciones políticas comienza a consolidarse en Venezuela, tras revelarse que Marco Rubio, secretario de Estado, es el político de la nación norteamericana con mayor percepción positiva dentro del país.

Según un estudio de Atlas Intel/Bloomberg, Rubio se posiciona como la figura con mayor imagen positiva en el país, alcanzando un 57 %.

Muy cerca aparece la dirigente opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, con 56 %, seguida por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien registra con un 53 %.

Estos números reflejan un giro profundo en la opinión pública venezolana tras el aparente colapso del chavismo y la intervención internacional que precipitó la caída de Maduro el pasado 3 de enero.

El contraste con las figuras del oficialismo es marcado en el sondeo. Por ejemplo, Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de EEUU tras la captura de Maduro, obtiene un 29 % de valoración positiva, mientras que el propio Maduro —detenido y procesado en Estados Unidos— conserva apenas un 22 %.

La encuesta también muestra un rechazo contundente hacia antiguos referentes opositores como Juan Guaidó y Henrique Capriles, ambos con un 80 % de desaprobación, lo que evidencia un desgaste acumulado y una percepción de ineficacia en sus gestiones pasadas.

«UN CAMBIO POSITIVO»

El estudio revela además un dato clave: el 62,4 % de los venezolanos considera que la intervención de Estados Unidos produjo un “cambio positivo” en el país.

Este respaldo mayoritario sugiere que la población asocia el arresto de Maduro y la apertura política actual con la presión internacional liderada por Washington.

En paralelo, la gestión de Delcy Rodríguez divide opiniones: un 44,3 % la desaprueba, un 37 % la valora positivamente y el resto se mantiene en posiciones intermedias.

En cuanto a la evaluación del gobierno en curso, las respuestas se reparten entre quienes lo consideran regular (34,7 %), quienes lo califican de malo o muy malo (35,5 %) y quienes lo ven como excelente o bueno (23,4 %).

LA ECONOMÍA, EL PUNTO MÁS SENSIBLE

Un 72 % de los encuestados afirma que la situación económica es mala, aunque el optimismo hacia el futuro es sorprendentemente alto: un 78 % cree que mejorará.

Solo un 7,4 % considera que la intervención estadounidense tuvo efectos negativos, mientras que un 20 % la evalúa como neutral.

Al comparar la situación actual con la vivida durante la permanencia de Maduro en Miraflores, el 51 % de los venezolanos considera que el país está mejor, un 33,1 % cree que está igual y solo un 3,6 % afirma que está peor.