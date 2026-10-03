Maestra cambió la docencia por pasear perros, su vida es otra y gana miles de dólares al mes

La historia de Kaitlyn Ballard se ha hecho viral, debido a que pasó de ser maestra de primaria en Texas, a una paseadora de perros, con jornadas de entre 15 y 20 horas semanales. «Gano hasta 6.700 dólares al mes», aseguró en una entrevista.

Ballard, de 27 años, enseñó lectura y escritura en quinto grado durante cinco años. Su día comenzaba a las 4:30 am, cuando iba al gimnasio antes de prepararse para llegar a la escuela a las 7:30.

Daba clases hasta las 3:30 pm y, al terminar, atendía a los clientes que había conseguido mediante una aplicación de cuidado de animales, publicó el portal Infobae,

“Ser docente siempre fue el plan y, sinceramente, nunca pensé en hacer otra cosa”, contó Ballard en una entrevista con People.

Sin embargo, con el transcurrir de los años empezó a preguntarse si quería conservar esa rutina durante el resto de su carrera. Ella aspiraba a tener mayor control sobre sus horarios, ampliar sus posibilidades de crecimiento y dedicarse a una tarea que le resultara más satisfactoria.

“Siempre quise dedicarme a la enseñanza, y sinceramente nunca pensé en hacer otra cosa”, declaró Ballard, a People. “Nunca sentí una pasión absoluta por la enseñanza que me hiciera pensar que solo me dedicaría a eso; simplemente nunca se me presentó ninguna otra opción”, agregó.

Dijo que llegó a un punto en el que sentía que había poco margen de crecimiento en la dirección que quería darle a su vida. Quería más flexibilidad, mayor control sobre su tiempo y la oportunidad de desafiarse a sí misma de una manera completamente diferente.

“Quería que mi día a día fuera algo que me brindara muchísima alegría”, expresó. “Irme me daba miedo porque la enseñanza había sido una parte fundamental de mi identidad. También sabía que quedarme en un lugar simplemente porque me resultaba familiar no me iba a llevar a donde quería llegar”, manifestó.