Maduro y Cilia Flores se declararon «inocentes» ante el juez en Nueva York, esto revelaron los abogados sobre la salud de ambos

Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon como «no culpables» durante la audiencia de presentación este lunes ante un tribunal en Nueva York.

El juez Alvin Hellerstein ingresó a la sala pasadas las 12 del mediodía y acto seguido le pidió a Maduro que se identificara.

Durante su primeras palabras, Maduro se identificó y se proclamó como presidente de Venezuela, antes de denunciar ante el juzgado que se encontraba en condición de «secuestrado».

Ante estas palabras el juez lo interrumpió y dijo que «ya habrá tiempo para profundizar».

Posteriormente, leyeron todos los cargos en su contra a lo que Maduro se declaró como no culpable. «Soy inocente, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país», dijo.

Durante la audiencia usó ropa de presidiario y zapatillas naranjas. También llevaba auriculares para poder escuchar la traducción.

Su esposa, Cilia Flores, estaba sentada dos asientos más allá, con ropa de prisión similar y también se declaró como «no culpable». “Soy inocente, completamente inocente”, le dijo al juez.

Durante la audiencia el abogado que representará a Maduro, Barry Pollack, alertó sobre los problemas de salud que tienen, así como las agresiones que sufrieron durante la captura en Caracas. «Maduro tiene problemas médicos, Cilia Flores resultó herida y con contusiones en las costillas», acotó.

Tras escuchar a todas las partes, el juez ordenó que la próxima audiencia se realice el 17 de marzo.

A su salida del tribunal, Maduro dijo ante los periodistas: «Soy un prisionero de guerra».