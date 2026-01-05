EEUU

Maduro y Cilia Flores se declararon «inocentes» ante el juez en Nueva York, esto revelaron los abogados sobre la salud de ambos

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
EFE

Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon como «no culpables» durante la audiencia de presentación este lunes ante un tribunal en Nueva York.

El juez Alvin Hellerstein ingresó a la sala pasadas las 12 del mediodía y acto seguido le pidió a Maduro que se identificara.

Leer Más

Por medio de un video se pudo constatar el brutal apuñalamiento, que se registró en una cafetería cubana, ubicada en Miami (EEUU).  
EN VIDEO: Así fue el brutal apuñalamiento en cafetería cubana de Miami, capturaron al sospechoso
Expulsión de cinco venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros fue frenada por estos funcionarios
Casa Blanca reveló nuevos detalles del «plan de paz» que propuso Trump a Rusia y Ucrania

Durante su primeras palabras, Maduro se identificó y se proclamó como presidente de Venezuela, antes de denunciar ante el juzgado que se encontraba en condición de «secuestrado».

Ante estas palabras el juez lo interrumpió y dijo que «ya habrá tiempo para profundizar».

Posteriormente, leyeron todos los cargos en su contra a lo que Maduro se declaró como no culpable. «Soy inocente, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país», dijo.

LEA TAMBIÉN: EEUU NIEGA ANTE LA ONU ESTAR EN GUERRA CONTRA VENEZUELA: «NO ESTAMOS OCUPANDO NINGÚN PAÍS»

Durante la audiencia usó ropa de presidiario y zapatillas naranjas. También llevaba auriculares para poder escuchar la traducción.

Su esposa, Cilia Flores, estaba sentada dos asientos más allá, con ropa de prisión similar y también se declaró como «no culpable». “Soy inocente, completamente inocente”, le dijo al juez.

Durante la audiencia el abogado que representará a Maduro, Barry Pollack, alertó sobre los problemas de salud que tienen, así como las agresiones que sufrieron durante la captura en Caracas. «Maduro tiene problemas médicos, Cilia Flores resultó herida y con contusiones en las costillas», acotó.

Tras escuchar a todas las partes, el juez ordenó que la próxima audiencia se realice el 17 de marzo.

A su salida del tribunal, Maduro dijo ante los periodistas: «Soy un prisionero de guerra».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La razón por la que Trump no habría apoyado a María Corina para liderar una transición, según The Washington Post
EEUU
EN VIDEO: Delcy Rodríguez fue juramentada por AN como «presidente encargada»
Venezuela
«No voy a aceptar show aquí»: La advertencia de Jorge Rodríguez a la oposición en plena Asamblea Nacional
Venezuela