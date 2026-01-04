Maduro llegó a sede de la DEA en Manhattan, luego será trasladado a la prisión en Brooklyn y así podría ser el procesamiento

Nicolás Maduro llegó la noche de este sábado a Nueva York, donde permanecerá detenido a la espera de su enjuiciamiento el próximo lunes.

Maduro llegó en un helicóptero que aterrizó en un helipuerto a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan, tras haber sido trasladado previamente en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado.

Posteriormente fue llevado a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y luego será trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito neoyorquino de Brooklyn, según medios locales.

Por este centro han pasado reos de alto perfil. Allí han estado recluidos Joaquín «El Chapo» Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa.

NYC: Motorcade with Maduro inside has arrived at the DEA office downtown Manhattan. Video by Jonathan Fer @FreedomNTV [email protected] to license pic.twitter.com/DypDgvy0PS — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) January 4, 2026

El MDC, que opera desde 1994, tiene una población de 1,121 detenidos en espera de juicio o sentencias. Además, Luigi Manggione y el rapero Sean ‘Diddy’ Combs también han permanecido en esas celdas.

Por sus duras condiciones, algunos jueces han optado por no enviar gente allí y ha sido llamado «el infierno en la tierra». Las autoridades han dicho que está aumentando el personal para resolver los problemas de la cárcel, según Univisión.

El recién indultado expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, permaneció allí mientras estuvo bajo arresto.

¿CÓMO PODRÍA SER EL PROCESAMIENTO DE MADURO?

El procesamiento de Maduro y Cilia Flores comenzó incluso antes de que ambos descendieran del avión Boeing 757 en la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart, en Nueva York. John Miller, analista jefe de Cumplimiento de la Ley e Inteligencia de CNN, detalló que las autoridades federales iniciaron los trámites legales de la pareja en pleno tránsito. Así prepararon el terreno para su ingreso formal en el sistema estadounidense.

Las agencias de seguridad ejecutaron la recolección de datos biométricos, que incluye la toma de huellas dactilares y fotografías oficiales. Miller explicó que toda esta información se ingresa de inmediato en la base de datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Además, un funcionario de la ley confirmó que Cilia Flores permanece en un hangar de la base aérea. Allí se somete a exámenes médicos exhaustivos, un protocolo obligatorio por el que también pasó Maduro.

Tras finalizar las evaluaciones en la base militar, el destino final de la pareja es el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. En esta instalación, las autoridades realizarán un nuevo fichaje antes de su comparecencia ante el tribunal, «que probablemente será el lunes», según indicó Miller.

Una vez recluidos, ambos enfrentarán a las estrictas Medidas Administrativas Especiales (SAMs), lo que implica un régimen de alta seguridad y el aislamiento total, impidiendo cualquier contacto entre ellos.