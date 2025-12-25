Madre venezolana es asesinada por su esposo en Florida, sus tres hijos presenciaron todo

Una madre venezolana de tres niños fue asesinada presuntamente por su esposo en un apartamento de Oakland Park, en el condado de Broward, un caso que ha conmocionado a la comunidad migrante del sur de Florida (EEUU).

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Broward, citada por Univisión y otros medios locales, tras su asesinato durante la madrugada de este martes, la víctima fue identificada por conocidos como Fayanni Andreina Ramírez Matute, quien vivía en el complejo residencial junto a su familia desde hace más de un año.

Las autoridades señalaron como principal sospechoso a su esposo, Mario Alejandro Ramírez Leandro, de 37 años, quien enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado.

Según los reportes iniciales, el crimen ocurrió dentro del apartamento familiar y habría sido presenciado por los tres hijos de la pareja, quienes quedaron bajo custodia de las autoridades mientras se coordinan medidas de protección.

De acuerdo con los investigadores, Ramírez Leandro habría atacado a su esposa con un arma blanca, causándole heridas mortales, en circunstancias todavía por determinar.

Videos difundidos por medios locales muestran al sospechoso siendo trasladado en una camilla, mientras gritaba, aparentemente tras haberse autolesionado luego del ataque.

En tanto, la víctima fue declarada muerta en la escena por los rescatistas, quienes acudieron al llamado de emergencia.

“Los oficiales tuvieron que luchar con este individuo y al mismo tiempo que estaban luchando estaban poniendo presión a donde tenía las heridas, para tratar de controlar su sangramiento”, detalló a Claudinne Caro, portavoz del sheriff de Broward, Noticias Univisión 23.

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA

Documentos judiciales, obtenidos por el mencionado medio de comunicación, indican que el episodio no habría sido un hecho aislado.

En diciembre de 2023, Fayanni presentó una solicitud de orden de restricción en la que denunció amenazas de muerte y agresiones previas.

En ese momento, Ramírez fue detenido y enfrentó cargos de gravedad, entre ellos secuestro y asalto agravado con un arma.

Sin embargo, en grabaciones familiares recientes se ve a la pareja, acompañada de sus hijos, decorando un árbol de Navidad. Son escenas que transmiten una aparente normalidad y que ahora contrastan profundamente con la tragedia.

De momento, el hombre permanece en custodia mientras se recupera de sus heridas y, en tanto, las averiguaciones del caso continúan.