La impactante revelación del hermanastro de la joven que estrangularon en un crucero antes de regresar a Miami

La investigación por la muerte de Anna Kepner, la joven de 18 años hallada estrangulada en un crucero de Carnival el mes pasado, dio un giro inquietante esta semana tras revelarse que su hermanastro de 16 años —principal sospechoso del caso— asegura no recordar absolutamente nada de lo ocurrido la noche del crimen.

De acuerdo con lo reseñado por New York Post, según documentos judiciales citados, el hermanastro adolescente, descrito por su familia como alguien que sufre episodios severos de insomnio, repite constantemente que no tiene memoria de los hechos, incluso cuando sus padres lo «confrontan» directamente sobre lo sucedido.

Los mensajes de texto intercambiados entre los padres del joven, Shauntel Hudson-Kepner y su exmarido Thomas Kepner, presentados en un caso de custodia en Florida, muestran la preocupación creciente de ambos ante la aparente amnesia del menor.

La madre afirmó que su hijo “no recuerda nada”, cada vez que se le pregunta por la noche en que Anna desapareció de su camarote.

La joven fue encontrada horas después, oculta debajo de una cama. El informe forense confirmó que murió por asfixia mecánica, clasificando el caso como homicidio.

El crimen ocurrió a bordo del Carnival Horizon, donde la familia viajaba de vacaciones. La desaparición de Anna la reportaron un día antes de que el crucero regresara a Miami. Como era de esperarse, el hallazgo de su cuerpo desató una investigación. La misma rápidamente se centró en el adolescente, quien fue visto por última vez cerca del camarote de la víctima.

Aunque no ha sido formalmente acusado, las autoridades lo consideran el principal sospechoso. Esto, mientras continúan recopilando evidencia.

La familia de Anna, profundamente afectada, pide respeto mientras avanza el proceso. Su abuela, en declaraciones previas, describió al joven como “angustiado y confundido” tras enterarse de la muerte de su hermanastra, aunque los investigadores no han confirmado si esa reacción forma parte de un estado emocional genuino o una estrategia de defensa.

QUIEREN QUE SEA ACUSADO

En tanto, la tía de Anna, Krystal Wright, expresó su frustración porque el joven todavía no ha sido acusado y lamentó en una entrevista en noviembre, con FOX 35 Orlando, la muerte de su sobrina de manera tan violenta.

“No entendemos por qué, si el chico es sospechoso, no lo han acusado todavía. ¿Qué está pasando ahí?”, exclamó Wright. “Hay un caos. Estamos aquí esperando”, sostuvo.