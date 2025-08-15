Macabra escena: Hallan cadáveres de tres niños junto a dos adultos en una casa, filtraron hipótesis

Una escena devastadora quedó al descubierto en una vivienda ubicada en Hussey Lane, en el área de Pickett Creek, en Oregon (EEUU), cuando la policía respondió a una solicitud de control de bienestar luego de que una mujer no se presentara a trabajar y encontró cinco cuerpos, incluido el de tres niños.

De acuerdo con medios locales, al ingresar al domicilio, los oficiales encontraron los cinco cuerpos sin vida, todos con heridas de bala. Entre las víctimas se encontraban tres niños, una mujer adulta y un hombre, este último identificado como Chad Scott Behee, de 40 años.

Las autoridades sospechan que se trató de un caso de asesinato-suicidio. Chad Behee habría disparado contra su esposa, Hannah Marie Behee, de 42 años. También a sus tres hijos: un niño de 11 años, otro de 9 y una niña de 7, antes de quitarse la vida.

Los cuerpos de los menores y de Hannah fueron hallados juntos, mientras que el de Chad estaba en otra parte de la casa, lo que refuerza la hipótesis de que él fue el autor del crimen.

Como era de esperarse, la comunidad local está profundamente conmocionada. Hannah era descrita por sus familiares como una madre amorosa, y sus hijos como niños llenos de vida y promesas.

El primo de la víctima, Michael Nadey, inició una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios, solicitando $10.000 dólares. Hasta el momento, se han recaudado más de $7.000, reflejo del dolor compartido por amigos, vecinos y desconocidos que se han solidarizado con la familia.

La Policía Estatal de Oregon continúa investigando los motivos que llevaron a Chad Behee a cometer este acto atroz. En concreto, las autoridades pidieron a cualquier persona con información relevante que se comunique con OSP al 800-442-0776 o OSP (677) y hacer referencia al número de caso SP25-366471.