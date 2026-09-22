Lula da Silva: «Si yo fuese Delcy, llamaría a elecciones nacionales para que la gente pueda elegir al próximo presidente del país»

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que si estuviera en el lugar de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, convocaría a elecciones tomando en cuenta el rol de EEUU en el país tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El mandatario argumentó que se debería llamar a elecciones para que los venezolanos puedan así decidir quién será el próximo mandatario del país. Así lo expresó durante una entrevista con la periodista Christiane Amanpour, transmitida por la cadena de noticias estadounidense CNN.

«El otro día dije que, si yo fuera Delcy Rodríguez, la presidenta, convocaría a elecciones nacionales para que la gente pudiera elegir quien será el próximo presidente del país. Porque tal y como trata Estados Unidos a Delcy Rodríguez, parece que Estados Unidos es el jefe de Delcy. Esto aparece explícitamente en todos los periódicos y reportajes que vemos», sostuvo.

«Es muy grave lo que Estados Unidos le hizo a Venezuela. Estados Unidos actúa bajo la idea de que ellos gobiernan Venezuela», declaró Lula, al referirse a la postura de Washington frente al país.

El mandatario brasileño cuestionó también la relación de fuerza que, según él, Estados Unidos ha impuesto sobre Venezuela.

«Ese es el mensaje que se desprende de todos los documentos y acuerdos que leemos. Parece que Estados Unidos es el gran jefe de Venezuela. La soberanía del país se ha perdido. Esto no es bueno», agregó.

Y continuó: «No es bueno para Estados Unidos, no es bueno para Venezuela y tampoco es bueno para la democracia. La idea es que deberíamos construir una asociación con Venezuela».

CRITICÓ MANEJO DEL PETRÓLEO

Lula también apuntó al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su manejo del petróleo venezolano.

«Además, a Trump le gusta afirmar que él controla el petróleo que va de Venezuela a Estados Unidos —aunque paguen poco— y que tiene todo bajo control. Esta no es la mejor manera de gestionar las relaciones internacionales o la política exterior de Estados Unidos», señaló.

Finalmente, el mandatario brasileño se refirió a las acusaciones que pesan contra Nicolás Maduro por delitos relacionados con narcoterrerismo y planteó la necesidad de un proceso judicial.

«Si Maduro cometió un error, debe ser juzgado. Tiene ser sometido a juicio. Luego podemos averiguarlo, tiene que haber una investigación. Un país no puede simplemente acusar a otro», concluyó Lula.