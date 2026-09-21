Polémica mediática en EEUU: Tras vetar a grandes cadenas informativas, Casa Blanca lanza Trump TV

La Casa Blanca puso en marcha este lunes, 21 de septiembre, «Trump TV», una plataforma digital que transmitirá de manera continua e ininterrumpida discursos, anuncios y momentos destacados de la administración del presidente de los Estados Unidos.

La señal, disponible las 24 horas a través de los canales oficiales del gobierno, comenzó a funcionar a las 7:00 p. m., hora del Este —6:00 p. m. en Texas—.

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A diferencia de un medio periodístico tradicional, «Trump TV» ofrecerá contenido producido y seleccionado directamente por el gobierno de EEUU.

El estreno del canal coincidió con la decisión de las cadenas ABC, CBS, Fox News y NBC de suspender, junto con CNN, la cobertura conjunta de las actividades presidenciales.

La medida se anunció, luego de que se prohibiera el acceso a la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW y Politico.

De esta manera las cuatro cadenas, que integran junto con CNN el grupo encargado de la cobertura televisiva de las actividades presidenciales, manifestaron su solidaridad con los periodistas vetados por la administración Trump.

¿QUÉ DICE TRUMP?

El mandatario republicano defendió este lunes, a través de su red Truth Social, el veto impuesto el viernes a CNN y otros medios.

Trump aclaró que la Casa Blanca no está «emprendiendo un ataque contra la prensa libre», sino que combate las «noticias falsas», fenómeno que comparó con un «cáncer» en expansión dentro de Estados Unidos.

A su juicio, los medios vetados representan «una amenaza para la seguridad nacional» en la nación norteamericana.

DEMANDA DE LOS MEDIOS

En respuesta, los medios afectados presentaron este lunes una demanda contra el presidente ante un juez federal del Tribunal de Distrito de Washington D.C., con audiencias que podrían concretarse esta misma semana.

«Esta mañana notificamos al Gobierno que presentamos una demanda para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa», señala el comunicado conjunto.

Los medios indicaron que Trump revocó las credenciales de los periodistas porque estaba en desacuerdo con la cobertura y publicación de algunos reportajes, y solicitarán al tribunal la restitución de la cobertura mediante una orden temporal mientras avanza el proceso.