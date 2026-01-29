Luigi Mangione casi es ‘liberado’ de la prisión en Nueva York: el “plan” de un hombre que quedó al descubierto

El intento de liberar a Luigi Mangione –sospechoso del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson– desde el interior del Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, se convirtió en uno de los episodios más insólitos asociados al caso que ha dividido a Estados Unidos desde 2024.

De acuerdo con lo señalado por New York Post, Mark Anderson, un trabajador de pizzería de 36 años originario de Mankato, en Minnesota, se presentó la noche de este miércoles en la entrada del penal haciéndose pasar por un agente del FBI.

Lo que se precisó, es que portaba una supuesta orden judicial para obtener la liberación de Mangione, según confirmaron autoridades federales.

De acuerdo con la denuncia penal presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, Anderson llegó al área de admisión alrededor de las 6:50 de la tarde y aseguró a los oficiales del Buró de Prisiones que contaba con documentación firmada por un juez.

Cuando los guardias solicitaron sus credenciales, mostró únicamente una licencia de conducir de Minnesota, lanzó varios papeles al mostrador y afirmó estar armado.

En su mochila, los agentes hallaron un tenedor largo para barbacoa y una cuchilla circular similar a un cortador de pizza, además de documentos vinculados a demandas contra el Departamento de Justicia.

Aunque la denuncia no identifica al recluso objetivo, un funcionario policial confirmó bajo anonimato que se trataba de Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en diciembre de 2024.

CALENDARIO JUDICIAL

El incidente ocurrió en un momento clave para el complejo calendario judicial del caso: horas antes, la Fiscalía de Manhattan había solicitado fijar el 1 de julio como fecha de inicio del juicio estatal, mientras que en el proceso federal la jueza Margaret Garnett evalúa si los fiscales podrán buscar la pena de muerte.

Mangione, graduado de la Universidad de Pensilvania y proveniente de una familia acomodada de Maryland, enfrenta nueve cargos estatales y cuatro federales.

Su caso ha generado un movimiento de apoyo inusual, con seguidores que acuden a sus audiencias vestidos de verde y portando pancartas con lemas como “Liberen a Luigi”.

La campaña de recaudación en GiveSendGo superó los 1,3 millones de dólares en 2025, alimentada por sectores críticos de la industria de seguros de salud, a la que Mangione acusaba en escritos encontrados al momento de su arresto.

El MDC, donde Mangione permanece detenido, es conocido por sus duras condiciones, descritas por jueces federales como “bárbaras” e “inhumanas”. Allí también están recluidos Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL FALSO FBI?

Anderson, por su parte, compareció este jueves ante un tribunal federal en Brooklyn, sin que los registros judiciales indiquen si cuenta con representación legal.

Lo cierto, es que su intento fallido de hacerse pasar por agente del FBI añade un nuevo capítulo a un caso que continúa escalando en tensión política, mediática y judicial.