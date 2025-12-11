Filtran video del momento previo a la detención de Luigi Mangione, acusado de asesinato en Nueva York

En las últimas horas, se difundió un video que muestra el instante en que la policía de Altoona, en Pensilvania (EEUU), confrontó y arrestó a Luigi Mangione en un McDonald’s, cinco días después del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, del cual es acusado.

El 9 de diciembre de 2024, la calma habitual de uno de los restaurantes de McDonald’s, en Altoona, se vio interrumpida cuando agentes de la policía ingresaron tras recibir reportes de clientes y empleados que identificaron a un hombre sospechoso. Se trataba de Luigi Mangione.

Las imágenes de la cámara corporal de uno de los oficiales revelan el momento exacto en que Mangione fue confrontado, manteniendo una actitud aparentemente tranquila.

El video, presentado en una audiencia judicial en Nueva York, muestra cómo los agentes se acercan a Mangione, quien intentó ocultar su identidad.

Sin embargo, en su mochila se halló un cargador de arma, lo que reforzó la conexión con el crimen. La secuencia evidencia la tensión del operativo, pero también la serenidad con la que el sospechoso respondió a las preguntas iniciales de los oficiales.

Uno de los policías le dice que recibieron una llamada, en la que se les informaba de que se parecía a un «sospechoso». Le preguntó que cómo se llamaba, pero Luigi no le dio su identidad y en cambió se identificó como Mark Rosario.

Tras mostrar una licencia de conducir falsa, Magione terminó esposado.

Como era de esperarse, el material se convirtió en pieza clave dentro del proceso judicial, pues la defensa busca impugnar la validez de las pruebas obtenidas durante la detención.

¿POR QUÉ SE DIFUNDIÓ EL VIDEO?

De acuerdo con Fox Noticias, la Fiscalía del Distrito de Manhattan publicó el vídeo este martes por la tarde, tras el sexto día de audiencias para determinar si se excluirán dichas pruebas del juicio contra Mangione.

El equipo de defensa del presunto asesino intentó que el juez Gregory Carro prohibiera la publicación del vídeo, pero no lo consiguió.

LA LLAMADA AL 911

Asimismo, la semana pasada, los fiscales hicieron pública la llamada al 911 que condujo al arresto de Mangione en el McDonald’s de Pensilvania.

«Soy gerente del McDonald’s de Plank Road, aquí en el bulevar», dijo el representante del restaurante al operador del 911. «Y tengo aquí a un cliente que ha despertado las sospechas de otros clientes, ya que se parece al CEO en Nueva York», agregó.

SOBRE EL CASO

El 4 de diciembre de 2024, el director ejecutivo de UnitedHealthcare Brian Thompson, de 50 años, fue abatido a tiros por un hombre enmascarado en pleno centro de Manhattan. Ocurrió poco antes de participar en una conferencia de inversores de UnitedHealth Group. El atacante escapó en bicicleta hacia Central Park, desatando una intensa búsqueda de varios días.

Días después, el empleado de un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, llamó a la policía. Dijo haber visto a un hombre con mascarilla médica que, según creían, coincidía con las imágenes del tirador publicadas por las autoridades. El hombre enmascarado en ese restaurante de comida rápida era Mangione, según las autoridades.

Mangione fue detenido y trasladado nuevamente a Nueva York. En concreto, para enfrentar cargos estatales en un operativo poco común y de gran visibilidad. Tras aterrizar en la ciudad en avión, lo llevaron en helicóptero hasta su destino, donde lo esperaban policías fuertemente armados. También el para entonces alcalde de Nueva York Eric Adams y equipos de televisión.

En abril, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, instruyó a los fiscales federales a solicitar la pena de muerte para Mangione.

Posteriormente, en junio, los fiscales dieron a conocer documentos y escritos que, según afirmaron, lo vinculan con la muerte de Thompson.

Una supuesta entrada de un diario sugería que alguien debería «golpear al director ejecutivo en la convención anual de contadores parásitos», según un expediente judicial.

Tras la desestimación de los cargos de terrorismo por parte del juez Carro al considerarlos “legalmente insuficientes”, Mangione y su equipo legal enfrentan ahora un nuevo proceso federal programado para enero. En este juicio, podría ser condenado a la pena de muerte.