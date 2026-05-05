«Los vuelos directos están de vuelta»: El video que publicó la Casa Blanca sobre los viajes a Venezuela

La Casa Blanca celebró que la reanudación de los vuelos entre Estados Unidos (EEUU) y Venezuela tras siete años paralizados.

A través de sus redes sociales, aseguró que «gracias al presidente Donald Trump, los vuelos directos de EEUU a Venezuela están de vuelta».

Incluso publicó un video con las mejores imágenes del vuelo inaugural de American Airlines.

Thanks to President Trump, direct flights from the U.S. to Venezuela are BACK! 🇺🇸🇻🇪 pic.twitter.com/kSTlCI830C — The White House (@WhiteHouse) May 5, 2026

LOS VUELOS

«Gracias a la implementación en curso de su plan de tres fases para Venezuela, los vuelos comerciales directos de pasajeros entre Estados Unidos y Venezuela se reanudaron el 30 de abril de 2026. La ruta representa otro paso histórico en la reconstrucción de nuestros vínculos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de nuestros dos países», señaló la Embajada norteamericana en Caracas.

Al tiempo que destacó que Estados Unidos «sigue plenamente comprometido con la recuperación económica de Venezuela».