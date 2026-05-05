EEUU

«Los vuelos directos están de vuelta»: El video que publicó la Casa Blanca sobre los viajes a Venezuela

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
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La Casa Blanca celebró que la reanudación de los vuelos entre Estados Unidos (EEUU)  y Venezuela tras siete años paralizados.

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A través de sus redes sociales, aseguró que «gracias al presidente Donald Trump, los vuelos directos de EEUU a Venezuela están de vuelta».

Incluso publicó un video con las mejores imágenes del vuelo inaugural de American Airlines.

LOS VUELOS

«Gracias a la implementación en curso de su plan de tres fases para Venezuela, los vuelos comerciales directos de pasajeros entre Estados Unidos y Venezuela se reanudaron el 30 de abril de 2026.  La ruta representa otro paso histórico en la reconstrucción de nuestros vínculos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de nuestros dos países», señaló la Embajada norteamericana en Caracas.

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Al tiempo que destacó que Estados Unidos «sigue plenamente comprometido con la recuperación económica de Venezuela».

 

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