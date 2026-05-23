¿Los venezolanos serán afectados por la nueva medida migratoria de EEUU? Lo que opina un experto

El Gobierno de Donald Trump publicó una orden migratoria que podría afectar a los venezolanos. La misma busca que algunos inmigrantes que entraron al país y esperan su residencia por ajuste de estatus, salgan del territorio norteamericano para solicitar su green card en su país de origen.

El comunicado de USCIS señala: “a partir de ahora cualquier extranjero que se encuentre temporalmente en los Estados Unidos y quiera obtener una green card, deberá regresar a su país de origen para solicitarla, excepto en circunstancias extraordinarias”.

El abogado de inmigración, Armando Olmedo explicó a Univisión: “las personas todavía pueden seguir pidiendo ajustes de estatus”.

Agregó que “el gobierno no está diciendo que ahora a todo el mundo no vamos a aprobarles ajustes y todo el mundo tiene que buscar su visa en un consulado”.

En el caso de los migrantes venezolanos que entraron con un parole humanitario, con una visa, o que están casados con ciudadanos americanos, el experto no cree que sean afectados.

“No creo que esto impacte de esa manera a los venezolanos. Ellos están es dando un recordatorio”, destacó.

Asimismo, recomendó «tener paciencia» a todos los que están esperando un ajuste de estatus, y no tomar una decisión apresurada de recoger sus cosas e irse a sus países.

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En su mensaje, USCIS también dice: “su estadía no debe funcionar como el primer paso del proceso para obtener la green card”. Añade que no se trata de una nueva medida, sino de una ley que fue ignorada durante de años. La misma se cumplirá y va a ayudar a que el sistema “sea más justo y eficiente”.

En la actualidad, en EEUU hay más de 1,2 millones de inmigrantes esperando su residencia por un ajuste de estatus. Los expertos sostienen que la medida podría afectar a aquellos que entraron con visa de turismo, una visa de trabajo o de estudiante, entre otros.

Con la nueva política de USCIS solo se permitirá realizar el trámite desde territorio estadounidense bajo «circunstancias extraordinarias» evaluadas caso por caso.

CONTROL ESTRICTO

La administración de Donald Trump mantiene un control migratorio estricto. Es vital entender cómo interactúa esta regla con otros programas vigentes en mayo de 2026.

Pausa y controles de seguridad: USCIS flexibilizó parcialmente la congelación de trámites migratorios aplicada a 39 países (incluido Venezuela).

Se reactivaron ciertos permisos de trabajo y revisiones, pero bajo controles de seguridad reforzados (enhanced security checks), lo que ralentiza las aprobaciones.

Estatus de Protección Temporal (TPS): Las cancelaciones previas del TPS dictadas por el gobierno siguen bajo disputa en los tribunales.

Por orden de una corte federal, los documentos de autorización de empleo (EAD) de beneficiarios existentes se mantienen válidos y protegidos hasta el 2 de octubre de 2026. Parole Humanitario (CHNV): El programa se encuentra completamente cerrado para nuevas solicitudes.