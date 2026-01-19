Los perturbadores detalles de la muerte de un niño por desnutrición extrema, sus padres enfrentan severos cargos

La muerte de Marley Perilloux, un niño de apenas cinco años, conmocionó profundamente a la comunidad de Luisiana (EEUU), luego de que las autoridades confirmaran que falleció por desnutrición extrema.

El menor pesaba solo 19 libras (8,6 kilos) cuando fue encontrado inconsciente en una gasolinera de Geismar, tras una llamada al 911 realizada por sus propios padres la noche del 1 de enero.

De acuerdo con la información citada por medios locales, pese a los esfuerzos de los oficiales por reanimarlo y su traslado inmediato a un hospital cercano, Marley fue declarado muerto poco después.

La Oficina del Sheriff de la parroquia Ascension informó que los padres del niño, Marley Perilloux, de 33 años, y Raynisa Young, de 27, fueron arrestados. Ambos enfrentan cargos por homicidio por negligencia y crueldad en segundo grado contra menores.

MALTRATO INFANTIL «EVIDENTE»

Desde el inicio, los agentes detectaron señales de posible maltrato infantil. El cuerpo del niño presentaba lesiones visibles y un estado físico que evidenciaba un prolongado abandono. Estas primeras observaciones impulsaron una investigación más profunda.

Al llegar a la vivienda familiar, donde también residían otros tres menores, los detectives encontraron condiciones que describieron como prácticamente inhabitables.

El hogar estaba lleno de basura, colchones sucios colocados directamente sobre el suelo y un ambiente sin las mínimas condiciones de higiene.

Según el informe policial, los padres no proporcionaron al niño alimentación adecuada, higiene básica ni atención médica, factores que habrían contribuido directamente a su deterioro físico y posterior muerte.

El coronel Donald Capelo, jefe de la Oficina del Sheriff de Ascension, calificó el caso como uno de los más graves que ha visto en más de tres décadas de servicio.

Destacó que el peso del niño era tan bajo que, al momento del levantamiento del cuerpo, “cabía en una bolsa para bebés”. Se trata de una comparación que evidenció la magnitud del abandono al que fue sometido Marley.

Las autoridades señalaron que el menor pesaba apenas 8,6 kilos. Se trata de un valor extremadamente por debajo del rango saludable para su edad.

«Este es probablemente el peor caso de negligencia infantil que he visto en mis 34 años como agente del orden», señaló el funcionario.

SIN DERECHO A FIANZA

Tras los arrestos, los padres fueron ingresados en la cárcel de la parroquia Ascension. Ambos están sin derecho a fianza.

Los otros tres niños que vivían en la vivienda fueron retirados del hogar y puestos bajo custodia del estado. Esto, mientras continúan las evaluaciones de bienestar infantil.

La investigación permanece abierta, y las autoridades trabajan para esclarecer todos los detalles de un caso que ha generado indignación y dolor en la comunidad.