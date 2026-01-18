CONFUSIÓN MORTAL EN HOUSTON: Disparó fatalmente a joven conductor tras pensar que había secuestrado a su hija

Un hombre identificado como Jonathan Ross Mata enfrenta cargos por el deceso de Desmond Butler, un joven trabajador de Amazon, el cual perdió la vida después de que dicho hombre le disparara mientras conducía un carro tras pensar que había secuestrado a su hija el 25 de diciembre pasado en Houston, Texas, pero todo terminó siendo una confusión.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que una se bajó de una camioneta para perseguir a pie un vehículo Honda Pilot gris. Segundos después, las grabaciones muestran a Mata, de 39 años, caminando mientras accionaba un arma de fuego contra el conductor del automóvil.

El conflicto inició cuando la hija de Mata llamó a sus padres para denunciar que su pareja la había agredido físicamente. Los padres de la joven interpretaron erróneamente que debían rescatarla en la gasolinera y creyeron que ella estaba secuestrada dentro de la camioneta gris.

Mata disparó contra Butler mientras este intentaba alejarse del lugar para ponerse a salvo de la agresión. El Departamento de Policía explicó en un comunicado que «la víctima intentó conducir hacia el norte por la vía de acceso West Sam Houston Parkway, cuando fue alcanzada por los disparos».

La víctima perdió el control de su automóvil y terminó impactando contra un poste de luz a pocos metros de la estación. El pistolero y su esposa se acercaron al sitio del choque, abrieron la puerta del carro y, al notar que su hija no estaba allí, el hombre se disculpó.

MATA PROMETIÓ LLAMAR A EMERGENCIAS Y NUNCA LO HIZO

Según la denuncia judicial, el acusado miró al interior del vehículo y pronunció unas palabras antes de marcharse sin prestar auxilio. El documento detalla que «(El acusado) miró dentro del vehículo y dijo algo como: ‘Estábamos buscando a nuestra hija secuestrada, lo siento, llamaremos al 911’, y luego se retiró del lugar».

El pasado 12 de enero, Mata y su pareja se entregaron a las autoridades, acompañados por un abogado para declarar sobre el incidente. El tirador admitió que no llamó a emergencias tras el ataque, a pesar de haberlo prometido en el sitio donde el joven conductor agonizaba.

El señalado del crimen pagó una fianza de 50.000 dólares el 14 de enero. Mientras avanza el proceso judicial. Los tribunales de Houston esperan que comparezca el próximo 25 de febrero para continuar con las audiencias por el delito de asesinato.