Los perturbadores «castigos» y abusos de un pastor y su esposa contra sus hijos que salieron a la luz

Por Luis Alfredo Ledezma
5 Min de Lectura
El ex pastor Myron Chorbajian y su esposa, Kathleen Chorbajian, fueron arrestados en mayo de 2025 en medio de una investigación de abuso infantil / Cortesía: People

Un pastor de Carolina del Sur y su esposa enfrentan un extenso y perturbador caso penal tras ser acusados de someter durante décadas a varios de sus hijos —biológicos y adoptados— a abusos físicos, emocionales, sexuales y castigos extremos.  

De acuerdo con lo reseñado por People, Myron Chorbajian, quien fue pastor de la 1.ª Iglesia Metodista del Sur en Greenville, y su esposa, Kathleen Chorbajian, fueron arrestados en mayo de 2025, luego de que una de las víctimas denunciara un patrón de violencia que, según documentos judiciales, se remonta a la década de 1980. 

La investigación, liderada por la Oficina del Sheriff del Condado de Greenville, reveló un historial de maltrato que ha conmocionado a la comunidad religiosa y autoridades locales. 

De hecho, las órdenes de arresto describen episodios particularmente crueles atribuidos a Myron, entre ellos golpear a un menor en la cara, obligarlo a dormir dentro de un cubo de basura y forzarlo a consumir su contenido.  

Según los documentos, el niño habría permanecido encerrado en el contenedor durante tres días, sin acceso a comida adecuada y bajo amenazas constantes.  

En otros casos, Myron presuntamente obligó a un niño a buscar comida en contenedores de basura e ingerir alimentos podridos, una práctica que, según los investigadores, formaba parte de un patrón de humillación y control. 

El expediente judicial también detalla actos de maltrato animal utilizados como mecanismo de intimidación. En uno de los incidentes, Myron habría atropellado al gatito de una de las niñas y luego le disparó en la cabeza frente a ella.  

En otro episodio, mató a un perro delante de una menor y posteriormente la obligó a enterrar el cuerpo del animal.  

ABUSOS SEXUALES 

Además de los abusos físicos y psicológicos, las órdenes de arresto señalan que Myron presuntamente abusó sexualmente de varias de sus hijas. 

Los documentos indican que Kathleen, su esposa, estaba al tanto de algunos de estos episodios. Así como de palizas y castigos extremos, pero no intervino ni denunció los hechos.  

La omisión de la mujer, según los fiscales, la convierte en cómplice de un entorno de violencia sistemática que se prolongó durante años. 

ESTOS SON LOS CARGOS QUE ENFRENTAN 

Tras su arresto en Nashville el 15 de mayo de 2025, la pareja fue extraditada a Greenville para enfrentar múltiples cargos.  

Myron fue inicialmente acusado de tres cargos de incesto, conducta sexual delictiva con una menor y abuso físico, mientras que ambos enfrentaron 14 cargos de poner en riesgo a un menor y dos cargos de agresión con lesiones en segundo grado.  

En junio, la Oficina del Sheriff anunció cargos adicionales. Estos incluyen más acusaciones de incesto, agresión con intención de matar y nuevos señalamientos de abuso sexual infantil. 

La policía dijo que Kathleen supuestamente sabía sobre algunos de los presuntos abusos y no intervino ni denunció a su esposo. / Captura de video

POLÉMICA LIBERTAD BAJO FIANZA 

El caso volvió a captar la atención pública en febrero de este año, cuando un juez aprobó la solicitud de Kathleen para ser puesta en libertad bajo fianza.  

Actualmente, se encuentra en arresto domiciliario, sin autorización para tener contacto con menores, las víctimas del caso ni con su esposo.  

Como era de esperarse, la decisión generó controversia en la comunidad. Especialmente entre defensores de los derechos de los niños, quienes consideran que la gravedad de los hechos amerita medidas más estrictas. 

Mientras el proceso judicial continúa, las autoridades siguen evaluando la magnitud del daño causado y no descartan que surjan nuevas acusaciones. 

