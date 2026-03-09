Consultorio del terror: Odontóloga fue denunciada por lo que le hizo a uno de sus pacientes y descubrieron su farsa

Una mujer de Nueva Jersey (EEUU) enfrenta un proceso penal tras ser acusada de hacerse pasar por odontólogo y realizar un procedimiento invasivo que dejó a un paciente con mucho dolor y sangrado «persistente».

De acuerdo con lo reseñado por New York Post, las autoridades identificaron a Ana Amato, de 49 años y residente de Old Bridge, como la presunta responsable de iniciar un tratamiento de conducto sin contar con licencia profesional como odontólogo.

El caso se dio a conocer cuando un hombre encontró sus supuestos servicios odontológicos anunciados en un chat grupal de WhatsApp y acordó pagar 1.000 dólares por el procedimiento.

Lo que se precisó, es que el paciente acudió el pasado 22 de septiembre a una oficina en South River, donde Amato habría aplicado anestesia en la encía y perforado el diente antes de detener abruptamente el tratamiento.

Según los fiscales, la mujer le indicó que regresara una semana después, pero posteriormente le informó que no podía completar el trabajo y le entregó una lista de odontólogos autorizados. Para entonces, el paciente seguía con dolor y sangrado persistente.

La situación escaló cuando el hombre volvió para exigir el reembolso de un depósito de 300 dólares, y Amato se negó a devolverlo.

Fue esa disputa la que provocó la intervención policial. El paciente acudió a la comisaría todavía con una gasa en la boca y sangrado activo, lo que llevó a los agentes a iniciar una investigación formal.

CARGOS CONTRA LA FALSA ODONTÓLOGO

En consecuencia, Amato fue arrestada y acusada de práctica ilegal de odontología, agresión agravada y facilitación financiera de actividad delictiva, señaló el jefe de policía de South River, Tinitigan

«Lo que comenzó como una llamada rutinaria por disputa demostró la importancia de un trabajo policial minucioso», dijo Tinitigan.

«El sargento Roselli y el oficial Szukics reconocieron que algo no cuadraba y tomaron las medidas necesarias para proteger al público», explicó el agente.

De momento, el caso sigue en investigación. La policía solicita a cualquier miembro de la comunidad que tenga información adicional que se comunique con el detective Patrick Molina al 732-254-9002, ext. 113.