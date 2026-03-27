EEUU

Los perlazos de la fiscal de EEUU sobre el proceso judicial de Nicolás Maduro

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
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Maduro

La Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi, reveló que la justicia norteamericana pudiera estar próximamente acusando a nuevas personas relacionadas con el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. 

«Nicolás Maduro está acusado de ser un narco terrorista», dijo durante una entrevista para Fox News. No obstante, destacó sobre todo el rol que ha tenido Cilia Flores en todo este entramado.

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En una votación ajustada de 218 a 214, la Cámara de Representantes de EEUU dio luz verde este jueves, 3 de julio, al “gran y bello” megaproyecto de ley fiscal y presupuestario impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bautizado como el “One Big Beautiful Bill”.  
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«Es igual de mala, si no es peor. Recuerda ella era la abogada de Hugo Chávez. Maduro era su conductor de autobús. Son horribles. Deberían ser condenados por muchos crímenes, relacionados con drogas, armas», destacó.

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Asimismo, dio a conocer que el caso pudiera expandirse. «Puedo decir que Nueva York no es la única jurisdicción que estamos viendo», sostuvo Bondi.

Al ser preguntada sobre si están buscando a otros funcionarios venezolanos, Bondi no dio mayores detalles, aunque dejó entreabierta la posibilidad. 

«No puedo hablar de eso. Pero sí, tenemos muchos cómplices no acusados, no solo en Nueva York. También estamos viendo otras jurisdicciones. Pero no puedo hablar de eso», concluyó la funcionaria del gobierno de Donald Trump.

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