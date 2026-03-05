Los ‘pasos cruciales’ para que se apruebe proyecto de ley que respalda una ‘transición democrática’ en Venezuela

El proyecto de ley H.R. 7674 abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo Estados Unidos puede influir en una eventual transición democrática en Venezuela.

La iniciativa, presentada el pasado 25 de febrero por el representante Jared Moskowitz, llegó formalmente al Congreso con el objetivo de exigir al Departamento de Estado una estrategia integral y verificable para acompañar ese proceso en Venezuela.

Su recepción marca el inicio de un recorrido legislativo que, aunque suele ser lento, podría definir la hoja de ruta de Washington hacia Caracas durante los próximos años.

Lo primero que hay que tener en cuenta, es que la propuesta fue remitida al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el primer filtro donde se evalúa su pertinencia, alcance y viabilidad política.

Para los venezolanos, quienes esperan resultados inmediatos, es clave entender que en Estados Unidos ninguna ley se aprueba de un día para otro. Es decir, cada proyecto debe superar un proceso técnico y político que incluye debates, enmiendas y votaciones en múltiples instancias.

En este caso, el H.R. 7674 apenas se encuentra en su fase inicial de diagnóstico.

¿QUÉPASA SI SE DECIDE AVANZAR CON LA LEY?

Si el comité decide avanzar, el texto pasará al pleno de la Cámara de Representantes, donde los 435 congresistas tendrán la última palabra sobre su aprobación.

De superar ese examen, el proyecto cruzará al Senado, donde enfrentará un nuevo ciclo de deliberaciones, negociaciones y posibles modificaciones.

Solo si ambas cámaras aprueban exactamente el mismo texto, el documento llegará al Despacho Oval para la firma presidencial, convirtiéndose en ley federal.

¿CUÁNTO TIEMPO PODRÍA DEMORARSE?

Este trayecto puede extenderse desde unos pocos meses hasta más de un año, dependiendo del clima político en Washington y del nivel de consenso bipartidista.

En este caso, la iniciativa de Moskowitz también funciona como un mecanismo de presión. Esto, porque establece obligaciones claras para el Departamento de Estado y fija un reloj de arena para que la Casa Blanca rinda cuentas sobre sus avances en materia de política hacia Venezuela.

Uno de los próximos momentos clave será medir el respaldo bipartidista dentro del Comité de Asuntos Exteriores. Ese apoyo determinará si el proyecto tiene la fuerza necesaria para avanzar con rapidez o si quedará atrapado en el laberinto legislativo.

OBJETIVO DE LA LEY

De aprobarse, la legislación obligaría al secretario de Estado —cargo actualmente ocupado por Marco Rubio— a presentar al Congreso, en un plazo máximo de 180 días, una hoja de ruta detallada sobre cómo Estados Unidos apoyará un proceso de transición política en Venezuela.

Ese plan deberá incluir acciones diplomáticas, mecanismos de cooperación y medidas concretas para fortalecer instituciones democráticas y actores de la sociedad civil.

Entre los elementos centrales que la estrategia deberá contemplar figuran los esfuerzos para promover el diálogo político. También la liberación de personas detenidas arbitrariamente y defensa prioritaria de los derechos humanos.

La propuesta subraya que cualquier acción internacional debe estar alineada con estándares democráticos y con el objetivo de aliviar la crisis institucional que atraviesa el país.