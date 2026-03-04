EEUU

Congresistas de EEUU piden al Departamento de Estado un plan para Venezuela en 180 días

El Congreso de Estados Unidos recibió el proyecto de ley H.R. 7674, una iniciativa que pretende obligar al Departamento de Estado, cuyo secretario es Marco Rubio, a diseñar una estrategia integral para respaldar una transición democrática en Venezuela.  
El Congreso de Estados Unidos recibió el proyecto de ley H.R. 7674, una iniciativa que pretende obligar al Departamento de Estado a diseñar una estrategia integral para respaldar una transición democrática en Venezuela.  

De acuerdo con el periodista venezolano Eugenio Martínez, la propuesta fue presentada el pasado 25 de febrero por el representante Jared Moskowitz, del distrito 23 de Florida, y remitida al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para su evaluación inicial.

LEA TAMBIÉN: ABOGADOS VENEZOLANOS PIDEN INVESTIGAR A MADURO POR UN DELITO QUE LO LLEVARÍA A CADENA PERPETUA EN ESTADOS UNIDOS

De ser aprobada, la legislación impondría al secretario de Estado —cargo actualmente ocupado por Marco Rubio— la obligación de entregar al Congreso, en un plazo máximo de 180 días, una hoja de ruta detallada que defina cómo Washington apoyará un proceso de transición política en Venezuela.  

Este plan tendría que abordar tanto aspectos diplomáticos como medidas concretas de asistencia y cooperación. 

Entre los puntos centrales que debería incluir la estrategia se encuentran los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para promover el diálogo político y la liberación de todas las personas detenidas de manera arbitraria en el país. 

Asimismo, la propuesta subraya que la defensa de los derechos humanos debe ser un eje prioritario en cualquier acción internacional. 

INFLUENCIA DE CHINA Y OTROS RIVALES DE EEUU  

Otro aspecto clave es la necesidad de limitar la influencia de actores extranjeros como Cuba, Rusia, Irán y China en las fuerzas armadas, los servicios de seguridad y el gobierno venezolano.  

El proyecto considera que la presencia de estos países representa un obstáculo para la consolidación de instituciones democráticas y para la estabilidad regional. 

La iniciativa también contempla el uso de asistencia exterior para apoyar directamente al pueblo venezolano. Esto incluye ayuda humanitaria, programas de democracia y gobernanza, así como el fortalecimiento del acceso a servicios básicos.  

El objetivo es aliviar la crisis social y económica que atraviesa la nación, al tiempo que se fomenta la construcción de instituciones más sólidas. 

APOYAR A LA SOCIEDAD CIVIL  

Además, el texto legislativo prevé un componente específico para respaldar a la sociedad civil, los medios independientes y los defensores de derechos humanos.  

En concreto, porque estos sectores son considerados fundamentales para garantizar la pluralidad, transparencia y vigilancia ciudadana en un eventual proceso de transición democrática. 

Finalmente, el proyecto establece que, una vez presentada la estrategia, el secretario de Estado, Marco Rubio, deberá rendir un informe anual durante dos años sobre los avances en la implementación, además de consultar semestralmente con los comités correspondientes del Congreso.  

Por ahora, H.R. 7674 se encuentra en fase de “introducido” y su futuro dependerá del debate legislativo en las próximas semanas.  

