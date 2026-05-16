Los horrores del Tren de Aragua develados por autoridades de EEUU en reciente detención de cinco venezolanos

Autoridades federales de Estados Unidos detuvieron a cinco hombres presuntamente vinculados con una estructura delictiva denominada «Anti-Tren», una agrupación derivada y ahora rival de la conocida Tren de Aragua, de origen venezolano.

De acuerdo con medios locales, los detenidos quedaron identificados como Maikel Jesús Albornoz Jiménez, Eduard Jesús Velásquez Matute, Farén Aldahir Márquez Cruz, José Luis Baza Rodríguez y Luis Manuel Tovar Virguez.

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Tres de los acusados —Eduard Jesús Velásquez‑Matute, Faren Aldahir Márquez‑Cruz y Luis Manuel Tovar‑Virguz— fueron arrestados en Nashville, mientras que la acusación identifica a Maikel Jesús Albornoz‑Jiménez como un proveedor clave que conectaba compradores y distribuidores dentro y fuera del estado.

La investigación permitió incautar 25 armas de fuego, varias robadas y otras vinculadas mediante pruebas balísticas a delitos violentos.

Entre ellas, una pistola Glock calibre .40 relacionada preliminarmente con un tiroteo ocurrido en Nashville en noviembre de 2023, y una pistola Canik de 9 mm asociada a un ataque en septiembre de 2024 en Mt. View Road, donde varias personas resultaron heridas.

De momento, las autoridades locales siguen examinando cómo estas armas terminaron en las calles de la ciudad.

El fiscal federal Braden Boucek calificó la situación como «sumamente preocupante» y advirtió que la presencia de estas redes criminales amenaza la seguridad de los vecindarios del centro de Tennessee.

Aunque los vínculos con el Tren de Aragua o Anti‑Tren todavía se investigan, Boucek afirmó que los cárteles implicados han impulsado «una campaña de violencia que ha desestabilizado literalmente a naciones de todo el mundo», y que ahora se manifiesta en la región.

¿QUÉ SE SABE DE LOS ACUSADOS?

Lo que se detalló, es que los cinco acusados residían ilegalmente en Estados Unidos y, según los investigadores, la red operaba a escala nacional e incluso transnacional, apoyada en vigilancia, informantes, compras controladas y evidencia digital.

Asimismo, la Fiscalía de Estados Unidos informó que varios de los acusados son migrantes indocumentados de la propia Venezuela, Colombia y Honduras.

Según la Fiscalía de los Estados Unidos, Albornoz-Jiménez, Baza-Rodríguez y Tovar-Virguz fueron acusados de conspiración para el tráfico de drogas por más de 500 gramos de una mezcla o sustancia que contenía cocaína, más de 50 gramos de una mezcla o sustancia que contenía metanfetamina y otras sustancias controladas.

Asimismo, Albornoz-Jiménez, Velásquez-Matute y Márquez-Cruz fueron acusados de conspiración para el tráfico de armas de fuego.

Todos ellos también enfrentan cargos individuales por posesión y uso de un arma de fuego durante y en relación con un delito de narcotráfico, de tráfico de armas de fuego y posesión ilegal de un arma de fuego.

Las autoridades señalaron que los cargos fueron presentados en seis distritos judiciales ubicados en Colorado, Florida, Indiana, Tennessee y Washington. Aunque se señaló, que la investigación continúa activa y podría derivar en nuevos cargos.

Para Boucek, el mensaje es claro: la violencia criminal que estas organizaciones intentan expandir «está llegando a su fin» en Tennessee.

UNA OPERACIÓN DE «GRAN IMPACTO»

De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, se trató de una operación de «gran impacto».

«Esta es una operación masiva e impactante que ha desarticulado a más de 25 terroristas que sembraban el caos en nuestras calles», apuntó el funcionario.

TODO EL ARSENAL INCAUTADO

Según se informa, esas operaciones encubiertas condujeron a la incautación de: