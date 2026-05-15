Las explosivas acusaciones contra funcionario de Trump que lo vinculan a prostitutas y lo llevaron a renunciar

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, renunció de forma inmediata en medio de acusaciones de que supuestamente contrató prostitutas durante sus viajes oficiales al extranjero.

«Siento que he vuelto a poner el barco en el rumbo correcto: de ser la frontera más insegura, desastrosa y caótica, a ser la frontera más segura que este país haya visto jamás. Es hora de ceder las riendas, son 37 años, es momento de disfrutar de la familia y de la vida», dijo Banks a la cadena Fox News al confirmar su renuncia.

La dimisión de Banks, anunciada este jueves, 14 de mayo, sacudió a la agencia encargada de vigilar la frontera sur en uno de los momentos de mayor escrutinio público.

Sin embargo, según versiones, el detonante fue una investigación publicada en abril por The Washington Examiner, un medio conservador, que documentó supuestos viajes de Banks a Colombia y Tailandia para mantener relaciones sexuales con prostitutas mientras ocupaba cargos previos dentro de la agencia migratoria.

De acuerdo con seis empleados actuales y antiguos de la Patrulla Fronteriza, el funcionario incluso «se jactaba» de haber pagado por esos servicios durante una década.

El medio también difundió, este jueves, fragmentos de la carta con la que Banks habría comunicado su salida a su equipo.

«Tras más de 37 años de servicio público a la ciudadanía de los Estados Unidos de América, ha llegado el momento de jubilarme y regresar a mi hogar en Texas para dedicarme a mi familia y a mi rancho», escribió Banks, según el medio estadounidense.

SILENCIO SOBRE LAS ACUSACIONES

En todo caso, se trató de un mensaje que contrastó con el silencio oficial sobre las acusaciones.

Desde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el comisionado Rodney Scott agradeció las «décadas de servicio» de Banks y lo felicitó por su «segundo retiro».

Asimismo, destacó su rol durante un periodo que calificó como uno de los más desafiantes para la seguridad fronteriza. Como se señaló, no hubo mención alguna a la investigación periodística ni a las denuncias internas.

«Lo felicitamos por su segundo retiro, tras haber regresado a servir durante uno de los periodos más desafiantes para la seguridad fronteriza», indicó Scott al alabar la gestión del agente. «Le deseamos lo mejor a él y a su familia», concluyó.

DISPUTA CON BIDEN Y ‘ALIADO’ DE TRUMP

Banks se retiró temporalmente de la Patrulla Fronteriza en 2023 por desacuerdos con la política migratoria del entonces presidente demócrata Joe Biden (2021-2025), tras cual fue designado como «zar de la frontera» en Texas por el gobernador republicano de ese estado, Greg Abbott.

Tras el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump, al poder en enero de 2025, fue nombrado como jefe de la Patrulla Fronteriza.