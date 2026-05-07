Los dardos que lanzó exembajador de Estados Unidos sobre el estado actual de la transición en Venezuela

Estados Unidos pierde terreno cada día que se retrasa la transición democrática en Venezuela, así lo advirtió el exembajador estadounidense James Story durante un foro académico en Miami.

«Todos los días en los que no estamos haciendo la transición para la democracia en el país, estamos perdiendo la palanca que tenemos, el tiempo que existe», sostuvo Story, quien fue el principal diplomático estadounidense para Venezuela durante la primera administración de Donald Trump y posteriormente bajo la gestión de Joe Biden.

Story hizo sus declaraciones durante un foro sobre la situación política en América Latina celebrado en la Universidad Internacional de la Florida (FIU), donde también participaron la activista cubana Rosa María Payá y el analista Frank Mora.

En su intervención, Story advirtió que una estrategia basada únicamente en la normalización diplomática o en acuerdos petroleros podría terminar fortaleciendo al sistema político venezolano en lugar de debilitarlo.

También señaló que existe una expectativa generalizada en torno al rol de María Corina Machado, no solo en un eventual proceso electoral, sino en la reinstitucionalización del país.

«Yo sé que todo el mundo está esperando el momento en que llegue María Corina Machado… no solamente para una elección, sino también para la reinstitucionalización del país», sostuvo Story.

Vale recordar, que sus declaraciones se producen en un contexto de reacomodo político tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, hecho que dio pie al plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— delineado por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

La Guaira presente, en lucha activa por la LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS, ELECCIONES LIBRES Y SALARIOS DIGNOS @usembassyve @POTUS @SecRubio pic.twitter.com/1LLuV1bmFn — coalicionsindicatos (@coalicionsind) May 7, 2026

¿POR QUÉ SE BUSCA PRESIONAR A TRUMP?

Las palabras del exembajador se producen también mientras sectores venezolanos expresan frustración por la continuidad de Delcy Rodríguez en el poder como presidente encargada, pese a que el país atraviesa una transición formal declarada por Estados Unidos, pero que hasta ahora no se ha traducido en nuevas elecciones.

Además, otro motivo del malestar de estos sectores radica en el apoyo público del presidente de los Estados, Donald Trump, a Rodríguez, a quien ha descrito como «excelente» en varias ocasiones.

Esta situación, sumada a la de los presos políticos, ha generado tensiones dentro de la oposición y entre ciudadanos que esperaban un relevo más rápido.

De hecho, este mismo jueves, un grupo de trabajadores y familiares de presos políticos concentrados en la plaza Alfredo Sadel de Caracas acudieron a la embajada de los Estados Unidos para entregar un nuevo documento con peticiones, esta vez al encargado de negocios en Venezuela, John Barrett.

Asimismo, Carlos Salazar, dirigente de la coalición sindical de trabajadores, confirmó que este viernes se reunirán con las autoridades estadounidenses.

«El día de mañana va a haber otra reunión con la embajada. Lo que queremos en Venezuela es una cosa sencilla un solo indulto. Hoy si Delcy quiere, los presos políticos salen de la cárcel, porque prácticamente es una semidictadura», dijo.