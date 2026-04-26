EEUU

Los dardos de Rick Scott tras el anuncio de la finalización de la Ley de Amnistía hecho por Delcy Rodríguez

Jhoan Melendez
Jhoan Melendez
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Foto: Cortesía

El senador estadounidense Rick Scott arremetió contra el cese de la Ley de Amnistía en Venezuela y exigió a Washington la reimposición de sanciones directas contra Delcy Rodríguez, luego de que la presidenta encargada decidiera dar por terminada esta etapa.

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El legislador republicano utilizó la red social X (Twitter) para manifestar su rechazo, asegurando que la medida del oficialismo ratifica la nula voluntad de cooperación con el gobierno norteamericano.

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«Esto solo confirma lo que ya sabíamos: nunca hubo una intención real de cooperar con los Estados Unidos», sentenció Scott tras conocer el anuncio de Rodríguez sobre la finalización de dicha medida. Además, el senador consideró que el cierre de este proceso cierra también «cualquier ventana de diálogo honesto» entre ambas naciones bajo las condiciones actuales.

«La verdad es que, con o sin la ley de amnistía, cientos de presos políticos aún permanecen tras las rejas, deliberadamente excluidos del debido proceso y castigados injustamente solo por levantarse contra el régimen. Donald Trump y Marco Rubio han sido claros en sus demandas. ¡Los Estados Unidos deberían reimponer sanciones a Delcy Rodríguez!», agregó.

FIN DE LA LEY DE AMNISTÍA

Rodríguez informó previamente que la Ley de Amnistía «llega a su fin», sugiriendo que los casos excluidos deberán buscar otras vías legales. Esta declaración ocurrió sin que la funcionaria ofreciera garantías específicas o claridad jurídica para los ciudadanos que todavía permanecen bajo custodia del Estado por motivos políticos.

A su juicio, la amnistía «ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados», pese a las que describió como «voces que buscan perturbar los procesos». En ese contexto, expresó que la amnistía «surgió como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación política en Venezuela que llevó a una agresión externa».

Por su lado, el congresista Carlos Giménez también sumó su voz a las críticas de Rick Scott. En ese sentido, lanzó una advertencia a Delcy Rodríguez sobre su futuro ante la justicia internacional.

Giménez advirtió que, si Rodríguez persiste en no cooperar con Estados Unidos, podría enfrentar «consecuencias legales» similares a las de otros altos dirigentes del oficialismo.

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