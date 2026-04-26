Delcy Rodríguez condenó «intento de agresión» contra Trump en la cena con corresponsales, este fue su mensaje

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, condenó la noche del sábado el «intento de agresión» contra el mandatario estadounidense Donald Trump, después de que lo evacuaran de emergencia tras un tiroteo en el hotel Washington Hilton, en medio de una cena con corresponsales de la Casa Blanca.

En un mensaje escrito en su cuenta de X (Twitter), Rodríguez precisó que la violencia «nunca será una opción para quienes defienden la paz».

«Rechazamos el intento de agresión contra el presidente Donald Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la cena de corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz», precisó Rodríguez.

Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte @realDonaldTrump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) April 26, 2026

¿QUÉ OCURRIÓ EN LA CENA DEL SÁBADO?

El sábado por la noche, el Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó de emergencia al presidente Trump y a su esposa tras escucharse detonaciones cerca del salón principal en el Washington Hilton. El personal de seguridad activó el protocolo de extracción inmediata mientras las alarmas resonaban en el recinto del evento.

La rápida intervención de los agentes puso a salvo a la pareja presidencial en medio de la confusión generada por los disparos.

Varios altos funcionarios y miembros clave del gabinete estadounidense también abandonaron el edificio bajo estrictas medidas de protección por motivos de seguridad nacional. Entre los evacuados figuraban el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Guerra Pete Hegseth. Los agentes retiraron a los líderes gubernamentales del lugar para evitar cualquier riesgo ante el ataque armado.

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El propio Trump confirmó posteriormente que las autoridades lograron detener la amenaza al asegurar que las fuerzas del orden detuvieron al atacante. El sospechoso abrió fuego contra un agente de seguridad, quien sobrevivió al impacto letal gracias a que su chaleco antibalas detuvo el proyectil. El oficial involucrado evitó una tragedia mayor al interponerse en la trayectoria de los disparos realizados por el agresor.

El FBI inició una investigación exhaustiva del caso y maneja la hipótesis técnica de que el sospechoso portaba un arma de alto calibre durante el atentado. Los peritos recolectan evidencia en las inmediaciones del Washington Hilton para determinar las motivaciones detrás de este violento suceso.