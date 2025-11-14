Los cuatro estados de EEUU bajo advertencia por lluvia helada que caería este fin de semana

Un sistema de tormentas invernales podría afectar gravemente los desplazamientos de más de un millón de personas, en el noreste de Estados Unidos este fin de semana, específicamente, por lluvia helada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la previsión de lluvia helada impactará rutas clave en los estados de Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine, con inicio estimado en la tarde del sábado, 15 de noviembre, y prolongación hasta el domingo 16.

En respuesta, las autoridades emitieron advertencias institucionales por condiciones peligrosas que podrían complicar tanto el tránsito vehicular como el funcionamiento de servicios de transporte público.

Lo que se precisó, es que la principal amenaza proviene de un sistema “clipper” que se desplaza desde Canadá y traerá consigo una mezcla de lluvia congelante, aguanieve y nieve durante las próximas 48 horas.

¿QUÉ IMPLICA UNA ALERTA POR LLUVIA HELADA?

Se apuntó, que este fenómeno meteorológico, caracterizado por su rapidez y capacidad de generar acumulaciones de hielo, representa un riesgo elevado para la seguridad vial.

En su alerta, el NWS y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), subrayan la posibilidad de que las carreteras se tornen intransitables debido a la formación de capas de hielo sobre el pavimento, incrementando la probabilidad de accidentes.

Vale destacar, que la NOAA define la alerta por lluvia helada como una advertencia oficial del Servicio Meteorológico Nacional, emitida cuando se prevé que la precipitación líquida se congele al impactar superficies con temperaturas iguales o inferiores a 0 °C (32 °F), generando capas de hielo que vuelven resbaladizo el terreno.

RECOMENDACIONES

El NWS y la NOAA recomiendan posponer los desplazamientos no esenciales en las horas de mayor riesgo. Asimismo, subrayaron la necesidad de verificar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje.

Entre las recomendaciones más relevantes se destacan: