Los comentarios racistas sobre show de Bad Bunny que provocaron el despido de una ‘celebridad estadounidense’

La personalidad televisiva y filántropa estadounidense Jill Zarin fue retirada del elenco de The Golden Life, la nueva serie de reunión de Real Housewives of New York City producida por E! y Blink49 Studios, luego de que sus declaraciones sobre el show de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny generaran una fuerte controversia.

La productora confirmó la decisión en un comunicado enviado a Us Weekly este martes, 10 de febrero, en el que se destacó que la empresa mantiene su compromiso con los valores y estándares que guían sus contenidos.

«A raíz de los recientes comentarios públicos realizados por Jill Zarin, Blink49 Studios ha decidido no continuar con su participación en The Golden Life. Seguimos comprometidos a presentar la serie conforme a los estándares y valores de nuestra empresa», reza parte del comunicado.

Zarin, de 62 años, publicó un video en redes sociales —posteriormente eliminado— en el que calificó la actuación del artista puertorriqueño como “el peor show de medio tiempo de la historia”.

Asimismo, criticó que el espectáculo se realizara en español y cuestionó gestos del cantante durante la presentación.

Sus comentarios no solo apuntaron al idioma, sino también a la composición del elenco en escena, insinuando que la ausencia de personas blancas tenía una intención política, lo que desató acusaciones de racismo entre usuarios y medios.

«Fue el peor show de medio tiempo de la historia», afirmó Zarin en el video. «Simplemente no creo que fuera apropiado hacerlo en español, y francamente… tocarse la ingle. Me parece totalmente inapropiado. Hay un montón de niños viendo el Super Bowl y él no tiene que estar tocándose cada cinco segundos porque es tan inseguro. En serio», agregó.

Y continuó: «No hablo español. Me hubiera gustado saber las palabras que estaba diciendo. Para mí, parecía una declaración política porque literalmente no había gente blanca en toda la presentación. No estoy tomando partido, ni de un lado ni del otro. Creo que fue un tema de ICE. Creo que la NFL se vendió, y es muy triste».

TAMBIÉN CRITICÓ A LADY GAGA

Además de sus críticas al cantante, Zarin arremetió contra la aparición sorpresa de Lady Gaga, asegurando que la artista estaba “irreconocible” y sugiriendo que se había sometido a un lifting facial.

«Literalmente tuve que buscar su rostro en Google para ver quién era, porque no nos poníamos de acuerdo», dijo Zarin.

«Eso fue algo divertido a mitad del medio tiempo. Al menos nos dio algo que hacer porque era muy difícil de ver», afirmó.

Sus comentarios, lejos de suavizar la polémica, ampliaron la controversia sobre el tono y la intención de sus declaraciones, que muchos consideraron despectivas y fuera de lugar para una figura pública vinculada a una franquicia televisiva de alto perfil.

Como se sabe, The Golden Life, anunciada a inicios de febrero, reuniría a Zarin con otras exintegrantes de RHONY, como Luann de Lesseps, Ramona Singer, Kelly Bensimon y Sonja Morgan. Sin embargo, la controversia terminó costándole su participación en el proyecto.

SU HIJA NO OPINÓ LO MISMO

En medio de la controversia generada por los comentarios de Jill Zarin sobre el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, su hija, Ally Shapiro, decidió pronunciarse públicamente y marcar distancia de la postura de su madre.

Shapiro ofreció una visión contraria, dejando claro que no comparte las críticas ni el tono que Zarin utilizó al referirse a la presentación de Bad Bunny.

«En mi opinión, me encantó [muchísimo]», escribió en su historia de Instagram el lunes, 9 de febrero, donde compartió un fragmento del show.

«La fotografía fue fantástica. Parecía como si le hubieran puesto un filtro, se veía como una película», agregó.

Para rematar, señaló que se trató del «mejor show de medio tiempo en años. Que sinceramente es raro incluso llamarlo así, fue como una auténtica actuación con historia, actores, dirección, iluminación, todo fue perfecto», reiteró.