Bad Bunny hace historia: Su show en el Super Bowl habría disparado descargas de popular aplicación para aprender español

El impacto cultural del show de Bad Bunny en el Super Bowl LXI de la NFL trascendió lo musical y se convirtió en un fenómeno social medible. Su presentación, íntegramente en español y acompañada por figuras como Lady Gaga y Ricky Martin, detonó un aumento del 35 % en nuevos usuarios estadounidenses de Duolingo interesados en aprender español.

Este repunte, para muchos analistas, registrado la noche del 8 de febrero mientras se desarrollaba el show en el Levi’s Stadium de Santa Clara, confirmó el alcance global del artista puertorriqueño y la creciente influencia de la cultura latina en Estados Unidos.

El llamado “Efecto Bad Bunny” se hizo evidente apenas terminó el espectáculo de medio tiempo de la NFL. Aunque el uso de la aplicación había caído ligeramente al inicio del partido, la tendencia se revirtió de forma abrupta tras la actuación.

Miles de espectadores, presumiblemente motivados por las letras en español y la energía del show, descargaron la app o retomaron sus lecciones.

Duolingo incluso compartió gráficas que muestran el salto repentino en actividad, acompañado de un mensaje humorístico en X: “¿Así es como se siente una ‘aventura de una noche’?”.

YA BAD BUNNY LO HABÍA ADVERTIDO

Este fenómeno también reavivó una frase que Bad Bunny lanzó meses antes en Saturday Night Live: “Tienen 4 meses para aprender español”.

Aunque en tono de broma, la advertencia terminó convirtiéndose en una profecía cultural. La presentación del artista no solo dominó las tendencias globales, sino que impulsó a miles de estadounidenses a acercarse al idioma de Cervantes, reforzando la idea de que la música puede ser un puente lingüístico y emocional.

En este contexto deportivo, vale explicar que un touchdown es la jugada que otorga la mayor cantidad de puntos en el fútbol americano: se consigue cuando un jugador cruza la línea de anotación con el balón en su poder o lo recibe dentro de la zona de anotación.

Esta acción vale seis puntos y suele representar el momento más celebrado del juego, pues combina estrategia, velocidad y precisión.

Por ende, usar la palabra para describir el impacto de Bad Bunny implica que su presentación fue, literalmente, una jugada perfecta. Y así lo interpretan muchos, ajenos o no al deporte.

Duolingo saw a 35% increase in Spanish learners last night. Is this what a one-night stand feels like? pic.twitter.com/acf0DZczhh — Duolingo (@duolingo) February 9, 2026

DUOLINGO TAMBIÉN TUVO SU TOUCHDOWN

Con 80 millones de usuarios activos mensuales y un modelo de suscripción de 12.99 dólares, Duolingo encontró en el Super Bowl un inesperado impulso comercial.

El español, ya uno de los cursos más populares de la plataforma, consolidó su posición como el idioma con mayor constancia entre los estudiantes.

El show del “Conejo Malo” no solo marcó un hito para la representación latina en el evento deportivo más visto del planeta, sino que también generó un efecto real en el aprendizaje, demostrando que la cultura puede mover audiencias, mercados y hasta hábitos educativos. No solo política.