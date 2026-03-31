Los chocolates ‘contaminados con componentes de Viagra’ que provocaron toda una emergencia sanitaria

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta sanitaria en California tras ordenar el retiro inmediato de varios chocolates comercializados por la empresa Gear Isle, luego de detectar que contenían sildenafilo y tadalafilo, dos fármacos utilizados en tratamientos para la disfunción eréctil.

De acuerdo con el comunicado citado por medios locales, estos ingredientes activos no estaban declarados en el etiquetado, lo que representa un riesgo significativo para los consumidores. Especialmente, para quienes padecen enfermedades cardíacas y utilizan medicamentos con nitratos.

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La advertencia se centra en dos productos específicos: Gold Lion Aphrodisiac Chocolate Male Enhancement Sachet e ilum Sex Chocolate Male Sexual Enhancement Booster, ambos promocionados como potenciadores sexuales y distribuidos en línea a nivel nacional.

Los chocolates se distinguían por sus empaques llamativos —uno púrpura y otro negro con letras amarillas y blancas—, lo que facilitó su identificación entre los compradores.

En febrero, la FDA ya había emitido una advertencia preliminar tras detectar tadalafilo en uno de estos artículos.

Según la agencia reguladora, el consumo inadvertido de sildenafilo o tadalafilo puede provocar una caída peligrosa de la presión arterial, especialmente cuando se combinan con medicamentos prescritos que contienen nitratos, comúnmente utilizados para tratar afecciones cardíacas.

Lo que se indicó, es que esta interacción puede desencadenar efectos adversos graves, como desmayos, hipotensión severa e incluso eventos cardiovasculares.

Es por ello, que la FDA instó a los consumidores a suspender de inmediato el consumo de estos productos.

SIN INCIDENTES

Hasta el momento, Gear Isle no ha reportado incidentes de salud asociados al consumo de los chocolates retirados.

La compañía, que actúa únicamente como distribuidora y se especializa en artículos para adultos, inició un proceso de contacto con los compradores para gestionar devoluciones y reembolsos.

Además, habilitó canales de comunicación para quienes hayan adquirido los productos afectados y necesiten orientación sobre los pasos a seguir.

RECOMENDACIONES

La FDA recordó que los suplementos dietéticos promocionados para mejorar la función sexual, perder peso o aliviar el dolor constituyen una categoría de especial riesgo, ya que con frecuencia contienen compuestos ocultos no declarados en sus etiquetas.

La agencia enfatizó que no es posible analizar la totalidad de los suplementos disponibles en el mercado, por lo que recomendó a los consumidores actuar con cautela antes de adquirir productos que prometen beneficios rápidos o extraordinarios.

Finalmente, la autoridad sanitaria reiteró que el sildenafilo y tadalafilo son medicamentos aprobados únicamente bajo prescripción médica y deben utilizarse bajo supervisión profesional.

Recalcaron, que la presencia no declarada de estos compuestos en productos comercializados como chocolates o suplementos, representa una amenaza seria para la salud pública.

Por ello, la FDA instó a quienes hayan consumido los artículos retirados a consultar a un profesional de la salud si presentan síntomas adversos y mantenerse informados sobre futuras alertas de seguridad.