EEUU

Lo trasladaron de la cárcel al hospital por supuestamente intentar quitarse la vida, pero todo se salió de control

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Shane es descrito como un hombre blanco calvo, de 1.75 metros de altura / Cortesía: Oficina del Sheriff del Condado de Rockdale.

Un recluso identificado como Timothy Shane escapó armado con una pistola del Hospital Grady Memorial en Atlanta (EEUU) durante la madrugada del lunes, lo que ha desatado una intensa búsqueda policial en Georgia.  

Contents

De acuerdo con NBC News y otros medios, el hecho ocurrió cuando Shane, de 52 años, fue trasladado desde la cárcel del Condado de Rockdale al hospital para una evaluación médica tras un presunto intento de suicidio.  

Leer Más

En el estado de Tennessee (EEUU) se registró un dramático accidente aéreo, en el que una avioneta de paracaidismo con hasta 20 personas a bordo se estrelló cerca del Aeropuerto Regional de Tullahoma.  
Avioneta que transportaba 20 paracaidistas se estrelló en EEUU, esto es lo que sabe
El bolsillo de los trabajadores de Florida se alivia: Conoce el nuevo salario mínimo y cuándo entrará en vigor
Aerolíneas de la IATA « se comprometieron» a frenar la migración ilegal en el continente

LEA TAMBIÉN: ALARMA EN EEUU ADOLESCENTE PLANEÓ TIROTEO MASIVO EN UNA ESCUELA DE INDIANA, Y ASÍ LA DESCUBRIERON

Según las autoridades, el traslado se realizó alrededor de las 8:00 de la noche del domingo, pero hacia la 1:20 de la madrugada del lunes el recluso logró escapar de la custodia de un agente del sheriff.  

La Oficina del Sheriff del Condado de Rockdale lo describió como “armado y peligroso”, alertando a la población sobre el riesgo que representa.  

Timoteo Shane. / Cortesía: Oficina del Sheriff del Condado de Rockdale

Según las autoridades, Shane huyó del hospital a pie antes de “robar una camioneta estacionada en el área”, estrellarla y luego huir caminando nuevamente.  

Asimismo, el propietario del todoterreno informó que le habían robado una pistola Glock de ese vehículo, precisaron las mismas autoridades

USÓ UN TAXI PARA ESCAPARSE  

Las autoridades informaron que, tiempo después, el departamento del sheriff descubrió que Shane había solicitado un servicio de Uber (taxi) para ser recogido en una vivienda ubicada al sur de Rockdale.  

Sin embargo, cuando los agentes llegaron al lugar, el fugitivo ya se había marchado. No se ha precisado todavía cómo logró realizar el pedido. 

ASÍ LO DESCRIBIERON  

Los agentes creen que Shane todavía podría llevar una sudadera con capucha roja y pantalones azul oscuro. Se señaló que es un hombre blanco que mide 5 pies y 9 pulgadas de alto, según los registros de la cárcel. 

La policía instó a cualquier persona que tenga información sobre este incidente o que crea que puede haber visto a Shane a comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Rockdale. En concreto, al 770-278-8000 o por correo electrónico a [email protected]. 

La Oficina del Sheriff del condado de Rockdale enfatizó a través de un comunicado que Shane tiene antecedentes de fuga. También por cargos por delitos graves relacionados con drogas y armas. Por tanto, debe ser considerado armado y peligroso.  

«Nuestra agencia, junto con otras agencias colaboradoras, tiene varias unidades en la zona buscando al preso Shane», dijo la oficina. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

«Me dejó poquito»: Florinda Meza lo contó todo sobre la herencia que le dejó Chespirito
Caraota Show
Tres inmigrantes venezolanos fueron arrestados en Chicago (EEUU) tras ser acusados de cometer un robo a mano armada contra tres mujeres en un edificio de apartamentos de Buena Park.  
Tres venezolanos detenidos en Chicago por múltiples robos a mano armada, entre ellos hay un menor de edad
EEUU
EN BOLIVAR: PNB asesinó a un compañero de un tiro en la cabeza y se dio a la fuga
Tensión en Maturín: Hombre se quitó la vida en los calabozos de la policía, así salió a la luz el caso
Sucesos