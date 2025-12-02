Lo trasladaron de la cárcel al hospital por supuestamente intentar quitarse la vida, pero todo se salió de control

Un recluso identificado como Timothy Shane escapó armado con una pistola del Hospital Grady Memorial en Atlanta (EEUU) durante la madrugada del lunes, lo que ha desatado una intensa búsqueda policial en Georgia.

De acuerdo con NBC News y otros medios, el hecho ocurrió cuando Shane, de 52 años, fue trasladado desde la cárcel del Condado de Rockdale al hospital para una evaluación médica tras un presunto intento de suicidio.

Según las autoridades, el traslado se realizó alrededor de las 8:00 de la noche del domingo, pero hacia la 1:20 de la madrugada del lunes el recluso logró escapar de la custodia de un agente del sheriff.

La Oficina del Sheriff del Condado de Rockdale lo describió como “armado y peligroso”, alertando a la población sobre el riesgo que representa.

Según las autoridades, Shane huyó del hospital a pie antes de “robar una camioneta estacionada en el área”, estrellarla y luego huir caminando nuevamente.

Asimismo, el propietario del todoterreno informó que le habían robado una pistola Glock de ese vehículo, precisaron las mismas autoridades

USÓ UN TAXI PARA ESCAPARSE

Las autoridades informaron que, tiempo después, el departamento del sheriff descubrió que Shane había solicitado un servicio de Uber (taxi) para ser recogido en una vivienda ubicada al sur de Rockdale.

Sin embargo, cuando los agentes llegaron al lugar, el fugitivo ya se había marchado. No se ha precisado todavía cómo logró realizar el pedido.

ASÍ LO DESCRIBIERON

Los agentes creen que Shane todavía podría llevar una sudadera con capucha roja y pantalones azul oscuro. Se señaló que es un hombre blanco que mide 5 pies y 9 pulgadas de alto, según los registros de la cárcel.

La policía instó a cualquier persona que tenga información sobre este incidente o que crea que puede haber visto a Shane a comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Rockdale. En concreto, al 770-278-8000 o por correo electrónico a [email protected].

La Oficina del Sheriff del condado de Rockdale enfatizó a través de un comunicado que Shane tiene antecedentes de fuga. También por cargos por delitos graves relacionados con drogas y armas. Por tanto, debe ser considerado armado y peligroso.

«Nuestra agencia, junto con otras agencias colaboradoras, tiene varias unidades en la zona buscando al preso Shane», dijo la oficina.