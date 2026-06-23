El ‘complot para matar’ a Trump en la Casa Blanca que descubrió el Departamento de Justicia: hay dos detenidos

Las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a dos nuevos sospechosos vinculados a un presunto complot para atacar un evento de la UFC (artes marciales) celebrado en la Casa Blanca, en un caso que los fiscales describen como una «conspiración coordinada para cometer un atentado» contra el presidente de EEUU, Donald Trump.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los detenidos fueron identificados como William Lee Spartacus Falkner, de 28 años, en el estado de Washington, y Jordan W. Rincker, de 28, en Misuri.

Ambos enfrentan cargos por conspiración para cometer asesinato, según documentos judiciales. Falkner fue arrestado el viernes y Rincker el domingo.

Sus arrestos amplían así una investigación federal que ya incluye a varios implicados, en lo que las autoridades aseguran fue un «plan desmantelado» días antes del evento celebrado el pasado 14 de junio en el jardín sur de la Casa Blanca.

El caso, liderado por el Departamento de Justicia, se originó tras una alerta recibida el 10 de junio sobre posibles amenazas relacionadas con compras de armas y actividad en línea.

Según la fiscalía, los acusados habrían intercambiado mensajes encriptados con referencias a drones y armas de fuego, además de mapas y rutas de escape.

ELEMENTOS CLAVE

Entre los elementos clave de la investigación figura el arresto previo de un joven de Ohio, identificado como Tycen Proper, de 19 años. Este es acusado de intentar coordinar las acciones violentas.

La fiscalía alegó que Proper declaró a los investigadores que formaba parte de un grupo que planeaba actos de violencia. Todo, con el objetivo de «desencadenar una revolución» y atacar a funcionarios del gobierno.

Los fiscales alegaron que el grupo discutía también el uso de explosivos lanzados desde drones y ataques armados contra asistentes.

Las autoridades también señalaron que Rincker habría distribuido dinero y recibido equipos como una impresora 3D y otros dispositivos electrónicos, presuntamente destinados a componentes de drones. Mientras que Falkner habría discutido tácticas operativas en línea.

Aunque algunos detenidos no han admitido intención criminal, los investigadores sostienen que la red mostraba coordinación suficiente para representar una amenaza seria. Es por ello, que la investigación continúa abierta.

Con estas nuevas detenciones, el número total de personas vinculadas a la supuesta conspiración asciende a siete.

«Las fuerzas del orden continúan haciendo lo que hacen: actuar para desarticular y exigir responsabilidades a quienes presuntamente planean causar daño en los terrenos de la Casa Blanca», dijo el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado.

El evento de Ultimate Fighting Championship, conocido como UFC Freedom 250, tuvo lugar el 14 de junio —fecha del 80 cumpleaños del presidente Donald Trump— en un recinto habilitado en el jardín de la Casa Blanca. Según la administración, el evento conmemoraba el 250 aniversario de Estados Unidos.