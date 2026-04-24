Lo que reveló Trump sobre las relaciones comerciales entre EEUU y Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó las buenas relaciones comerciales que está teniendo con Venezuela en los últimos meses, así como el entendimiento con el gobierno de Delcy Rodríguez.

«Venezuela ha sido fantástica. Tenemos una gran relación con ese país y con la gente que está dirigiendo el país, y estamos trayendo millones de barriles de petróleo, millones y millones de Venezuela. Ha sido una gran experiencia para ser honesto», comentó Trump durante una rueda de prensa ofrecida desde el Despacho Oval de la Casa Blanca

«Están haciendo un muy buen trabajo y tienen nuestro respaldo», agregó Trump respecto las relaciones comerciales de venta de hidrocarburos que tiene con Venezuela.

Por otra parte, en este mismo punto, destacó la posición de Estados Unidos, actualmente en el mercado global.

«Muchos barcos están viniendo a los Estados Unidos y están usando los Estados Unidos en lugar del Estrecho de Ormuz, cosas increíbles están sucediendo y nuestro país es increíble. No tenemos escasez de petróleo», dijo.

«Estamos produciendo más petróleo que Arabia Saudita y Rusia juntas ¿sabías eso? Y en aproximadamente un año a partir de un ahora estaremos produciendo el doble del nivel», concluyó.