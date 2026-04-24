La exclusiva «Tarjeta Dorada Trump» debutó pero con un solo aprobado, estas serían las razones

La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves, 23 de abril, la aprobación del primer solicitante de la nueva visa de inmigrante conocida como la «Tarjeta Dorada Trump».

Se trata de un programa que ofrece privilegios similares a los de la residencia permanente, a cambio de un pago inicial de un millón de dólares.

El anuncio, realizado por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, reveló que pese al lanzamiento oficial en diciembre, solo una persona ha logrado completar el proceso debido al elevado costo y estrictos filtros de seguridad.

«Han aprobado, recientemente, a una persona, y hay cientos en lista de espera», dijo Lutnick, quien destacó que el proceso de verificación de antecedentes para los solicitantes de la tarjeta dorada es «el más riguroso en la historia del gobierno».

Sin embargo, el secretario evitó revelar la identidad del extranjero que obtuvo la primera Tarjeta Dorada Trump, alegando razones de privacidad.

MODALIDADES DE LA TARJETA DORADA Y PRECIOS

Asimismo, durante una comparecencia ante un subcomité de la Cámara de Representantes, Lutnick detalló que la iniciativa contempla tres modalidades.

La tarjeta individual exige un pago de un millón de dólares, mientras que la versión corporativa —dirigida a empresas que buscan retener o trasladar talento extranjero— eleva el monto a dos millones.

Ambas opciones incluyen además una tarifa administrativa no reembolsable de 15.000 dólares, según el portal oficial presentado por la administración a finales de 2025.

El programa también incorpora una versión «premium», denominada platinum card, valorada en cinco millones de dólares.

Esta última categoría promete beneficios adicionales frente al modelo estándar, aunque el Gobierno no ha especificado públicamente cuáles son esas ventajas.

¿SE TRATA DE UNA INICIATIVA NUEVA?

La práctica no es nueva a nivel internacional, puesto que decenas de países cuentan con sus propias variantes de visas tipo «tarjeta dorada» dirigidas a personas con alto poder adquisitivo.

Entre las naciones que ofrecen este tipo de programas figuran Reino Unido, España, Grecia, Malta, Australia, Canadá e Italia.

¿CUÁL SERÁ EL DESTINO LOS FONDOS EN ESTADOS UNIDOS?

Al preguntársele cómo se gastarán los ingresos, Lutnick respondió: «Eso lo determinará el gobierno, y sus términos son para el mejoramiento de los Estados Unidos de América».

La respuesta del funcionario no dejó contentos a todos, ya que la representante demócrata Grace Meng fue quien cuestionó a Lutnick sobre el proceso, que se espera otorgue un paso a la ciudadanía a los beneficiados, y el destino que se dará a los dineros recibidos por el proceso.