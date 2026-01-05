Lo que «planea» hacer EEUU con involucrados en tráfico de petróleo venezolano que persigue desde diciembre

Estados Unidos se prepara para una nueva operación marítima en el marco de su campaña de presión contra Venezuela, esta vez con la mira puesta en el Marinera, un petrolero que históricamente ha transportado crudo venezolano y fue sancionado por el Departamento del Tesoro.

Según dos funcionarios estadounidenses, consultados por CBS News, las fuerzas militares planean interceptar la embarcación en los próximos días, después de haber ejecutado el fin de semana la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas especiales estadounidenses.

El buque, anteriormente conocido como Bella 1, ha sido perseguido desde el mes pasado por unidades navales estadounidenses.

La operación se desarrolla en un contexto de creciente tensión. Desde septiembre, Washington ha intensificado sus acciones contra lo que describe como una red de embarcaciones utilizadas por el chavismo para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Fuentes de inteligencia aseguraron que funcionarios venezolanos discutieron incluso la posibilidad de desplegar personal militar armado camuflado como civiles en buques cisterna, así como sistemas portátiles de defensa aérea de origen soviético, conversaciones que ocurrieron antes de la captura de Maduro, según reportó el mismo medio.

Funcionarios familiarizados con los planes indicaron que Estados Unidos preferiría confiscar el Marinera antes que hundirlo. Esto, replicando la operación realizada semanas atrás contra The Skipper, un petrolero con bandera de Guyana incautado tras zarpar de un puerto venezolano.

La Guardia Costera ya había intentado abordar el Marinera el mes pasado. Lo hicieron respaldada por una orden de incautación del Departamento de Justicia relacionada con su participación previa en el comercio de petróleo iraní.

Caracas, por su parte, rechaza las acusaciones y denuncia que Washington utiliza estas operaciones para apropiarse de recursos venezolanos bajo el pretexto de la seguridad.

¿QUÉ SE SABE DE ESTE BUQUE?

El Marinera era un buque con bandera panameña y fue sancionado por el Departamento del Tesoro en 2024, durante la presidencia de Joe Biden, por su participación en el comercio de petróleo iraní, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Sin embargo, ahora navega bajo bandera rusa, lo que podría complicar las delicadas conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre el fin de la guerra del Kremlin en Ucrania.

El Registro Marítimo de Rusia señala que el petrolero permanece anclado en Sochi, en la costa occidental del Mar Negro.

Según reveló The New York Times, el gobierno ruso solicitó formalmente a Washington que cese cualquier intento de interceptar la embarcación.

¿CUÁNDO TOMARÍAN CONTROL DEL BUQUE?

Los dos funcionarios estadounidenses con conocimiento de la planificación operativa militar de EEUU afirmaron que la misión de interdicción podría comenzar esta misma semana. Sin embargo, como cualquier plan del Departamento de Defensa, «la operación podría finalmente ser archivada».

Lo que precisó el medio, es que los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos de seguridad nacional.

Si el Marinera es capturado por las fuerzas estadounidenses, sería el tercer petrolero incautado por Estados Unidos. Esto, desde que inició los operativos en el Caribe desde septiembre.