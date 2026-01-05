Detienen a un hombre que intentó ingresar con un martillo a la casa del vicepresidente de EEUU JD Vance

La seguridad en torno a las principales figuras del Gobierno estadounidense volvió a quedar en el centro de la atención pública tras la detención de un hombre, quien intentó irrumpir en la residencia del vicepresidente de EEUU, JD Vance, en Cincinnati, Ohio.

De acuerdo con Telemundo y otros medios estadounidenses, el incidente ocurrió poco después de la medianoche de este lunes, 5 de enero, cuando el sospechoso comenzó a golpear y romper ventanas de la vivienda utilizando un martillo, según informó el Servicio Secreto.

Aunque el hecho generó una rápida movilización policial, la residencia se encontraba desocupada. De acuerdo con la secretaria de prensa de Vance, Taylor Van Kirk, el vicepresidente y su familia no estaban en Ohio al momento del ataque, ya que habían regresado horas antes a Washington D.C. para cumplir con su agenda oficial.

«Un hombre adulto fue detenido por el Departamento de Policía de Cincinnati después de ser retenido por personal del Servicio Secreto de EEUU por causar daños a la propiedad, incluyendo romper ventanas en el exterior de una residencia personal asociada con el vicepresidente», dijo Guglielmi en un comunicado.

«El Servicio Secreto de EEUU está coordinando con el Departamento de Policía de Cincinnati y la Oficina del Fiscal de EEUU mientras se revisan las decisiones de acusación», agregó Guglielmi.

I appreciate everyone's well wishes about the attack at our home. As far as I can tell, a crazy person tried to break in by hammering the windows. I'm grateful to the secret service and the Cincinnati police for responding quickly. We weren't even home as we had returned… — JD Vance (@JDVance) January 5, 2026

¿CÓMO LOGRARON LA CAPTURA DEL SOSPECHOSO?

El Servicio Secreto detalló que agentes asignados a la protección del vicepresidente fueron los primeros en intervenir, logrando retener al intruso hasta la llegada de la Policía de Cincinnati, que procedió a su arresto.

Además de los daños en las ventanas, el individuo habría causado destrozos en un vehículo oficial estacionado en la propiedad.

La identidad del sospechoso no fue revelada de momento, y las autoridades no han informado si el hombre tenía motivaciones políticas, personales o si actuó bajo algún tipo de alteración mental.

En una publicación en la red social X, JD Vance calificó al intruso como “un loco” y agradeció la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad, subrayando que su familia estaba a salvo y pidiendo a los medios evitar difundir imágenes de la vivienda dañada.

«Agradezco los buenos deseos de todos por el ataque en nuestra casa. Por lo que sé, un loco intentó entrar a la fuerza golpeando las ventanas. Agradezco al servicio secreto y a la policía de Cincinnati su rápida respuesta. Ni siquiera estábamos en casa porque ya habíamos regresado a DC. Una petición a los medios: tratemos de proteger a nuestros hijos lo máximo posible de las realidades de esta vida de servicio público. En ese sentido, dudo del valor informativo de cubrir con fotos de nuestra casa las ventanas perforadas», señaló el funcionario.