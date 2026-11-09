Lo que dijo Trump al ser consultado sobre las elecciones en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes habrá elecciones en Venezuela, mientras que avanza en su plan de tres fases para una transición y recuperación económica en el país.

Trump contestó preguntas esta tarde en la sala de prensa de la Casa Blanca. Al ser consultado sobre unos hipotéticos comicios en Venezuela, afirmó que se llevará a cabo en «algún momento» antes de que acabe su mandato.

El republicano y otros miembros de su gabinete han confirmado que se llevarán a cabo elecciones en Venezuela en un futuro. Sin embargo, ni Trump ni alguno de sus voceros se ha aventurado a determinar una fecha para los comicios.

TRUMP: «NOS LLEVAMOS BIEN»

Durante la misma rueda de prensa, Trump aseguró que «nos estamos entendiendo muy bien» con el gobierno de Delcy Rodríguez. Al igual que en otras ocasiones, afirmó que su administración está «muy a cargo» de Venezuela.

«Estamos totalmente a cargo, y llevándonos bien, y el pueblo venezolano nos ama porque estamos trayendo las grandes compañías petroleras. Están allí ahora, están generando muchísimo dinero, están viendo más dinero ahora de lo que jamás han visto antes», afirmó.

Las declaraciones de Trump se dieron unas horas después de que su secretario de Estado, Marco Rubio, dijera que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se podría dar para mediados de diciembre y la del Consejo Nacional Electoral (CNE) «muy poco después».

Rubio afirmó que hacen falta «tres cosas» para que «una elección funcione». Además de un nuevo Poder Judicial, señaló un CNE de «carácter administrativo y no político» y una «prensa libre y escrita».

Una vez haya nuevo CNE y TSJ, se declararía la vacante de la Presidencia, según Rubio. Luego, habría un periodo de seis meses para designar la fecha para unas elecciones presidenciales.