Lo que dijo Nicolás Maduro tras devastador terremoto que azotó a Venezuela

Nicolás Maduro envió un mensaje de fuerza y esperanza a través de sus redes sociales luego del catastrófico terremoto que azotó al país durante la tarde de este miércoles, 24 de junio.

«Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra patria, Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo», escribió a través de sus redes sociales.

«Hoy la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción. Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB, FANB, Protección Civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios», añadió.

Ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, nuestras oraciones por las familias venezolanas afectadas. En esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor. ¡Nuestro corazón con toda Venezuela! pic.twitter.com/oWN8m09HoR — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 25, 2026

Por lo cual reiteró su llamado en esta hora difícil a la unión nacional, a la serenidad y al amor concreto.

«Ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir. Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!», concluyó Maduro.