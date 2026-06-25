Marco Rubio habló con Delcy Rodríguez: EEUU desplegó equipos de rescate tras los terremotos

(EFE).- Estados Unidos está desplegando equipos de búsqueda y de rescate en Venezuela tras los dos potentes terremotos que azotaron el país el miércoles, anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, este jueves.

«Tuve la oportunidad de hablar esta mañana con Delcy Rodríguez, la presidenta interina. Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles», declaró a la prensa durante una visita oficial a Baréin.

SECRETARY RUBIO: «I had an opportunity to talk earlier this morning with Delcy Rodríguez, the acting President. We’re already deploying search and rescue teams from Fairfax County, Virginia, and Los Angeles.» pic.twitter.com/Ptvxg8u5ms — Department of State (@StateDept) June 25, 2026

EFE