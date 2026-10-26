Lo que dijo Marco Rubio sobre cómo negociaron con el gobierno de Delcy Rodríguez el retorno de María Corina al país

Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez negociaron «hace muchas semanas» el regreso de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Así lo reveló este lunes el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

El diplomático sostuvo una rueda de prensa telefónica, apenas un día después de que Machado regresó al país. Al ser consultado al respecto, reveló que Washington negoció el retorno «hace muchas semanas».

La Casa Blanca informó al gobierno de Rodríguez que debían permitir el regreso de Machado. Según expuso Rubio, el Palacio de Miraflores aceptó la petición y la opositora «decidió hacerlo ahora».

«Les dijimos: ‘Miren, nuestra expectativa es que ella es venezolana. Pertenece a su país. Es el país del que procede. Se le debería permitir regresar’. Nos dijeron que podía entrar por el aeropuerto si así lo deseaba y se lo comunicamos a su equipo», dijo.

NO «MOLESTARÁN» A MACHADO

Por otra parte, el jefe de la diplomacia estadounidense indicó que algunos países «no querían verse involucrados» en el retorno de Machado. Sin embargo, aseguró que Estados Unidos respaldó el viaje y pidió condiciones de seguridad para la opositora.

«Hace semanas y semanas nos dijeron que podía regresar y que no la molestarían. Y, por lo que tengo entendido, cuando entró ayer, pudo desplazarse por el país sin ningún contratiempo ni problema, ni para entrar ni una vez dentro», apuntó Rubio.

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El diplomático reconoció que «la única vez» en que «desaconsejó» a Machado regresar fue tras los terremotos del pasado 24 de junio. «Desde el punto de vista logístico, nuestro único objetivo era conseguir que entraran tantos aviones con ayuda humanitaria como fuera posible», añadió.

Machado regresó a Venezuela este domingo, luego de pasar casi un año en el extranjero. Tras reaparecer en Barquisimeto, recorrió varios estados y llegó a Caracas durante la noche. Miles de personas la acompañaron en el recorrido.