Lo que dijo el Departamento de Estado sobre las seis toneladas de medicamentos que envió a Venezuela

El Departamento de Estado de los EEUU señaló este sábado que las seis toneladas de medicamentos que enviaron a Venezuela, será reembolsado por las «autoridades interinas», encabezadas por Delcy Rodríguez.

Así lo dio a conocer a través de las cuentas en redes sociales de la oficina de Asistencia Exterior, ente que depende del organismo de la diplomacia estadounidense.

«Estados Unidos se enorgullece de facilitar la adquisición y entrega de suministros médicos al pueblo venezolano, pero este esfuerzo no es solo caridad», recordó el Departamento de Estado en su publicación en la red social X (Twitter).

Asimismo, advirtieron que las autoridades venezolanas se comprometieron a reembolsar no solo este envío, sino también «cualquier entrega futura».

De esta manera, se siguen fortaleciendo las relaciones entre Caracas y Washington, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

LAURA DOGU RECIBIÓ EL MATERIAL MÉDICO EN MAIQUETÍA

La Encargada de Negocios de EEUU para Venezuela, Laura Dogu, fue la encargada de recibir, en el aeropuerto internacional de Maiquetía, el cargamento de medicinas.

«¡Otro día productivo aquí en Caracas! Hoy facilitamos la entrega de más de 6.000 kilos de medicamentos para apoyar la recuperación del pueblo venezolano», dijo Dogu en un mensaje divulgado a través de las redes sociales de la embajada estadounidense.

«Entendemos la importancia de establecer una base fuerte en el sistema de salud. Esta es la primera entrega de suministros médicos para Venezuela. Vamos a traer más en los próximos días y semanas», agregó la diplomática.

Asimismo, trascendió que estos medicamentos van a ayudar a la red ambulatoria del país.

En los comentarios de la publicación, muchos usuarios expresaron sus preocupaciones por los métodos de distribución que usarán para llevarle estas medicinas a los ciudadanos.

«Tienen que hacerle seguimiento a las entregas, porque si no los mismos encargados de los hospitales se llevan los medicamentos», comentó un usuario identificado como Daniel Pacheco, mientras que otro añadió: «Hay que hacer seguimiento a esas medicinas para que llegue al pueblo y no se desvíe en los hospitales. El pueblo venezolano las necesita».

Mientras tanto, otros celebraron la noticia: «En hora buena. Venezuela se merece insumos de calidad. Producción de primera. Un sector que en tantos años ha sido olvidado como es la salud. Falta de insumos médicos, centros de salud en condiciones deterioradas».