Lo que debes saber sobre las nuevas y controversiales licencias en Florida, mostrarán estatus migratorio de conductores

Florida se prepara para un cambio profundo en la forma en que identifica a quienes conducen en el estado. A partir del 1 de enero de 2027, entrará en vigor la ley HB 991, que ordena que todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación incluyan un indicador visible del estatus migratorio de su titular.

La medida, presentada como un esfuerzo por reforzar la verificación de identidad, ya genera controversia por sus posibles efectos en comunidades migrantes y en la vida cotidiana de millones de residentes en la entidad estadounidense.

En concreto, la nueva normativa establece que cada documento deberá especificar si la persona es ciudadana estadounidense o no ciudadana. Para estos últimos, la licencia llevará la marca «NC» (no ciudadano) en el anverso, un distintivo que será imposible pasar por alto.

Además, quienes posean visas temporales —como trabajadores con permisos limitados o estudiantes internacionales— solo podrán obtener licencias con una vigencia máxima de un año. En contraste, los residentes permanentes con «green card» no estarán sujetos a esta restricción.

Otro cambio relevante es la implementación de permisos temporales en papel, válidos por 60 días, que se entregarán mientras el estado verifica el estatus migratorio del solicitante.

La ley también reafirma que Florida no reconocerá licencias emitidas en otros estados a migrantes indocumentados, una política que ya estaba en práctica, pero que ahora queda formalmente reforzada.

Asimismo, se señaló que todo el proceso será administrado por el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV).

REACCIONES POR NUEVAS LICENCIAS

Los defensores de la medida argumentan que el indicador migratorio ayudará a prevenir el fraude y facilitará la identificación en trámites oficiales.

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y abogados de inmigración advierten que la marca «NC» podría convertirse en una herramienta de discriminación.

De hecho, la abogada Ana Mendieta señaló según Telemundo, que el distintivo, al ser tan visible, puede estigmatizar a quienes no son ciudadanos, incluso si viven legalmente en el país y cumplen con todas las obligaciones requeridas.

«Esa es una marca de discriminación; una marca que dice que eres diferente al resto de las personas», señaló Mendieta.

Las preocupaciones también alcanzan el ámbito de la seguridad pública. Activistas temen que la etiqueta influya en las interacciones con la policía, generando interrogatorios adicionales durante paradas de tráfico o situaciones rutinarias.

Vale recordar, que para muchos migrantes, la licencia de conducir es un documento esencial para trabajar, estudiar y movilizarse.

Por ello, el debate en torno a HB 991 no solo gira sobre verificación de identidad, sino también en el impacto social y emocional que podría tener en un estado donde más de una cuarta parte de la población nació fuera de Estados Unidos y con una alta presencia de venezolanos.